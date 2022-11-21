https://ria.ru/20221121/rosatom-1833007564.html

"Росатом" в 2029 году впервые покажет "круговорот" ядерного топлива

"Росатом" в 2029 году впервые покажет "круговорот" ядерного топлива - РИА Новости, 21.11.2022

"Росатом" в 2029 году впервые покажет "круговорот" ядерного топлива

Специалисты российской атомной отрасли, как планируется, в 2029 году продемонстрируют в промышленном масштабе замыкание ядерного топливного цикла (ЯТЦ),... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T10:45

2022-11-21T10:45

2022-11-21T10:45

наука

новости - ядерные технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

сибирский химический комбинат

томск

северск

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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли, как планируется, в 2029 году продемонстрируют в промышленном масштабе замыкание ядерного топливного цикла (ЯТЦ), дальнейшее освоение которого позволит решить ресурсные и экологические проблемы, сдерживающие развитие мировой атомной энергетики, сообщил директор по управлению жизненным циклом ЯТЦ и АЭС госкорпорации "Росатом" Владислав Корогодин."Мы уже обладаем основой инфраструктурой замыкания ядерного топливного цикла... Полная демонстрация замыкания будет показана в 2029 году непосредственно на площадке в Северске", - сказал Корогодин на круглом столе в рамках международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи.В Северске под Томском на площадке предприятия "Росатома" "Сибирский химический комбинат" строится опытно-демонстрационный энергокомплекс, воплощающий в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, без аварий наподобие чернобыльской и фукусимской, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Схема комплекса позволяет полностью замкнуть ядерный топливный цикл в промышленном масштабе. Основой комплекса станет энергоблок мощностью 300 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300.Корогодин напомнил, что в 2024 году планируется ввести в эксплуатацию входящий в ОДЭК модуль фабрикации смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива, несколькими годами позже там запустят реактор БРЕСТ, который будет работать на этом топливе.Благодаря ЗЯТЦ расширяется воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличивается топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ): самые опасные радионуклиды (так называемые минорные актиниды) планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.

https://ria.ru/20220727/rosatom-1805308084.html

https://ria.ru/20211119/superreaktor-1759732484.html

томск

северск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - ядерные технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сибирский химический комбинат, томск, северск