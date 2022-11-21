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"Росатом" в 2029 году впервые покажет "круговорот" ядерного топлива - РИА Новости, 21.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221121/rosatom-1833007564.html
"Росатом" в 2029 году впервые покажет "круговорот" ядерного топлива
"Росатом" в 2029 году впервые покажет "круговорот" ядерного топлива - РИА Новости, 21.11.2022
"Росатом" в 2029 году впервые покажет "круговорот" ядерного топлива
Специалисты российской атомной отрасли, как планируется, в 2029 году продемонстрируют в промышленном масштабе замыкание ядерного топливного цикла (ЯТЦ),... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:45
2022-11-21T10:45
наука
новости - ядерные технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сибирский химический комбинат
томск
северск
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли, как планируется, в 2029 году продемонстрируют в промышленном масштабе замыкание ядерного топливного цикла (ЯТЦ), дальнейшее освоение которого позволит решить ресурсные и экологические проблемы, сдерживающие развитие мировой атомной энергетики, сообщил директор по управлению жизненным циклом ЯТЦ и АЭС госкорпорации "Росатом" Владислав Корогодин."Мы уже обладаем основой инфраструктурой замыкания ядерного топливного цикла... Полная демонстрация замыкания будет показана в 2029 году непосредственно на площадке в Северске", - сказал Корогодин на круглом столе в рамках международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи.В Северске под Томском на площадке предприятия "Росатома" "Сибирский химический комбинат" строится опытно-демонстрационный энергокомплекс, воплощающий в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, без аварий наподобие чернобыльской и фукусимской, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Схема комплекса позволяет полностью замкнуть ядерный топливный цикл в промышленном масштабе. Основой комплекса станет энергоблок мощностью 300 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300.Корогодин напомнил, что в 2024 году планируется ввести в эксплуатацию входящий в ОДЭК модуль фабрикации смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива, несколькими годами позже там запустят реактор БРЕСТ, который будет работать на этом топливе.Благодаря ЗЯТЦ расширяется воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличивается топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ): самые опасные радионуклиды (так называемые минорные актиниды) планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.
https://ria.ru/20220727/rosatom-1805308084.html
https://ria.ru/20211119/superreaktor-1759732484.html
томск
северск
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новости - ядерные технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сибирский химический комбинат, томск, северск
Наука, Новости - Ядерные технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Сибирский химический комбинат, Томск, Северск
10:45 21.11.2022
 
"Росатом" в 2029 году впервые покажет "круговорот" ядерного топлива

"Росатом" в 2029 году впервые покажет круговорот ядерного топлива на площадке под Томском

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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СОЧИ, 21 ноя - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли, как планируется, в 2029 году продемонстрируют в промышленном масштабе замыкание ядерного топливного цикла (ЯТЦ), дальнейшее освоение которого позволит решить ресурсные и экологические проблемы, сдерживающие развитие мировой атомной энергетики, сообщил директор по управлению жизненным циклом ЯТЦ и АЭС госкорпорации "Росатом" Владислав Корогодин.
"Мы уже обладаем основой инфраструктурой замыкания ядерного топливного цикла... Полная демонстрация замыкания будет показана в 2029 году непосредственно на площадке в Северске", - сказал Корогодин на круглом столе в рамках международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи.
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 13:15Ядерные технологии
"Росатом" успешно освоил ключевой этап технологий энергетики будущего
В Северске под Томском на площадке предприятия "Росатома" "Сибирский химический комбинат" строится опытно-демонстрационный энергокомплекс, воплощающий в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, без аварий наподобие чернобыльской и фукусимской, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Схема комплекса позволяет полностью замкнуть ядерный топливный цикл в промышленном масштабе. Основой комплекса станет энергоблок мощностью 300 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300.
Корогодин напомнил, что в 2024 году планируется ввести в эксплуатацию входящий в ОДЭК модуль фабрикации смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива, несколькими годами позже там запустят реактор БРЕСТ, который будет работать на этом топливе.
"А в 2029 году уже первое выгруженное из этого реактора топливо будет переработано на сооружаемом на той же площадке модуле переработки и фабрикации ядерного топлива. То есть на этой площадке будет полный замкнутый цикл", - отметил Корогодин.
Благодаря ЗЯТЦ расширяется воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличивается топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ): самые опасные радионуклиды (так называемые минорные актиниды) планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября 2021, 03:30Ядерные технологии
В России создадут "суперреактор" для атомной энергетики будущего
 
НаукаНовости - Ядерные технологииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Сибирский химический комбинатТомскСеверск
 
 
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