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РЭЦ предложил компаниям легпрома воспользоваться инструментами господдержки
РЭЦ предложил компаниям легпрома воспользоваться инструментами господдержки - РИА Новости, 21.11.2022
РЭЦ предложил компаниям легпрома воспользоваться инструментами господдержки
Инструменты поддержки Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), как финансовые, так и нефинансовые, в современных условиях становятся все более... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:05
2022-11-21T11:05
2022-11-21T11:05
россия
экономика
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Инструменты поддержки Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), как финансовые, так и нефинансовые, в современных условиях становятся все более актуальными для компаний из сферы легкой промышленности, рассказал в ходе Всероссийского форума легкой промышленности "Мануфактура 4.0" руководитель проекта по поддержке экспорта потребительских товаров РЭЦ Максим Чапов."Учитывая существенную сырьевую зависимость легкой промышленности и текущую международную обстановку, актуальным решением может быть страхование риска невозврата авансового платежа по импортному контракту и одновременно возможность привлекать финансирование на текущие и ранее понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по импортным контрактам", - рассказал Чапов.По его словам, специальные условия позволят предоставить предприятиям достаточные объемы долгосрочного финансирования, а также обеспечить организации необходимыми материалами, компонентами, комплектующими, сырьем и оборудованием.Ключевая тема форума "Мануфактура 4.0" в 2022 году - "Закон рынка - желание потребителя". Методы достижения поставленных целей, общие задачи, проблемы и вызовы обсуждаются ведущими игроками отрасли на протяжении двух дней в рамках пяти тематических блоков программы.Это крупное отраслевое мероприятие, ежегодно собирающее представителей ведущих предприятий легкой промышленности, ассоциаций, финансовых институтов. В рамках форума обсуждаются острые вопросы, рассматриваются актуальные кейсы и решаются важнейшие задачи отрасли. В работе Всероссийского форума традиционно принимают участие руководители крупнейших предприятий легпрома, представителей ритейлеров и брендов, финансовых институтов и государственных структур.
https://ria.ru/20221117/uchastnik-1832274659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости
. Инструменты поддержки Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), как финансовые, так и нефинансовые, в современных условиях становятся все более актуальными для компаний из сферы легкой промышленности, рассказал в ходе Всероссийского форума легкой промышленности "Мануфактура 4.0" руководитель проекта по поддержке экспорта потребительских товаров РЭЦ
Максим Чапов.
"Учитывая существенную сырьевую зависимость легкой промышленности и текущую международную обстановку, актуальным решением может быть страхование риска невозврата авансового платежа по импортному контракту и одновременно возможность привлекать финансирование на текущие и ранее понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по импортным контрактам", - рассказал Чапов.
По его словам, специальные условия позволят предоставить предприятиям достаточные объемы долгосрочного финансирования, а также обеспечить организации необходимыми материалами, компонентами, комплектующими, сырьем и оборудованием.
Ключевая тема форума "Мануфактура 4.0" в 2022 году - "Закон рынка - желание потребителя". Методы достижения поставленных целей, общие задачи, проблемы и вызовы обсуждаются ведущими игроками отрасли на протяжении двух дней в рамках пяти тематических блоков программы.
Это крупное отраслевое мероприятие, ежегодно собирающее представителей ведущих предприятий легкой промышленности, ассоциаций, финансовых институтов. В рамках форума обсуждаются острые вопросы, рассматриваются актуальные кейсы и решаются важнейшие задачи отрасли. В работе Всероссийского форума традиционно принимают участие руководители крупнейших предприятий легпрома, представителей ритейлеров и брендов, финансовых институтов и государственных структур.