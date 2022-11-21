https://ria.ru/20221121/rets-1833012247.html

РЭЦ предложил компаниям легпрома воспользоваться инструментами господдержки

РЭЦ предложил компаниям легпрома воспользоваться инструментами господдержки - РИА Новости, 21.11.2022

РЭЦ предложил компаниям легпрома воспользоваться инструментами господдержки

Инструменты поддержки Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), как финансовые, так и нефинансовые, в современных условиях становятся все более... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:05

2022-11-21T11:05

2022-11-21T11:05

россия

экономика

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Инструменты поддержки Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), как финансовые, так и нефинансовые, в современных условиях становятся все более актуальными для компаний из сферы легкой промышленности, рассказал в ходе Всероссийского форума легкой промышленности "Мануфактура 4.0" руководитель проекта по поддержке экспорта потребительских товаров РЭЦ Максим Чапов."Учитывая существенную сырьевую зависимость легкой промышленности и текущую международную обстановку, актуальным решением может быть страхование риска невозврата авансового платежа по импортному контракту и одновременно возможность привлекать финансирование на текущие и ранее понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по импортным контрактам", - рассказал Чапов.По его словам, специальные условия позволят предоставить предприятиям достаточные объемы долгосрочного финансирования, а также обеспечить организации необходимыми материалами, компонентами, комплектующими, сырьем и оборудованием.Ключевая тема форума "Мануфактура 4.0" в 2022 году - "Закон рынка - желание потребителя". Методы достижения поставленных целей, общие задачи, проблемы и вызовы обсуждаются ведущими игроками отрасли на протяжении двух дней в рамках пяти тематических блоков программы.Это крупное отраслевое мероприятие, ежегодно собирающее представителей ведущих предприятий легкой промышленности, ассоциаций, финансовых институтов. В рамках форума обсуждаются острые вопросы, рассматриваются актуальные кейсы и решаются важнейшие задачи отрасли. В работе Всероссийского форума традиционно принимают участие руководители крупнейших предприятий легпрома, представителей ритейлеров и брендов, финансовых институтов и государственных структур.

https://ria.ru/20221117/uchastnik-1832274659.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, экономика, российский экспортный центр (рэц)