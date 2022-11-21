https://ria.ru/20221121/rebenok-1833046845.html
Жительница Петербурга выбросила тело новорожденного во двор
Жительница Петербурга выбросила тело новорожденного во двор - РИА Новости, 21.11.2022
Жительница Петербурга выбросила тело новорожденного во двор
Жительница Санкт-Петербурга родила ребенка без признаков жизни и выбросила его во двор, следственные органы возбудили уголовное дело, сообщает городское ГСУСК... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:40
2022-11-21T12:40
2022-11-21T12:40
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга родила ребенка без признаков жизни и выбросила его во двор, следственные органы возбудили уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ.Тело новорожденной девочки было обнаружено 20 ноября около одного из домов по улице Достоевского."В результате следственных действий установлена 20-летняя женщина, снимающая комнату в коммунальной квартире, расположенной на 5-м этаже указанного дома… Утром 20 ноября 2022 года она родила ребенка без признаков жизни, после чего, находясь в шоковом состоянии, выбросила младенца во двор. В данный момент она госпитализирована в больницу, где ей оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка". В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти младенца.Как сообщает ведомство, в ходе допроса девушка также сообщила, что около года назад она родила мальчика и отказалась от родительских прав, ребенок находится в доме малютки.
https://ria.ru/20220916/ubiystvo-1817444552.html
https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Петербурга выбросила тело новорожденного во двор
Жительница Петербурга родила ребенка без признаков жизни и выбросила его во двор
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости.
Жительница Санкт-Петербурга родила ребенка без признаков жизни и выбросила его во двор, следственные органы возбудили уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ
.
Тело новорожденной девочки было обнаружено 20 ноября около одного из домов по улице Достоевского.
"В результате следственных действий установлена 20-летняя женщина, снимающая комнату в коммунальной квартире, расположенной на 5-м этаже указанного дома… Утром 20 ноября 2022 года она родила ребенка без признаков жизни, после чего, находясь в шоковом состоянии, выбросила младенца во двор. В данный момент она госпитализирована в больницу, где ей оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка". В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти младенца.
Как сообщает ведомство, в ходе допроса девушка также сообщила, что около года назад она родила мальчика и отказалась от родительских прав, ребенок находится в доме малютки.