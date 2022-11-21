https://ria.ru/20221121/razrabotki-1832638830.html

Владимир Ефимов: московский "Банк технологий" пополнился 125 разработками

Владимир Ефимов: московский "Банк технологий" пополнился 125 разработками - РИА Новости, 21.11.2022

Владимир Ефимов: московский "Банк технологий" пополнился 125 разработками

Число новых разработок высокотеха в московском "Банке технологий" с начала года выросло более, чем вдвое и достигло 240, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:14

2022-11-21T11:14

2022-11-21T11:14

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

москва

экономика

технологии

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Число новых разработок высокотеха в московском "Банке технологий" с начала года выросло более, чем вдвое и достигло 240, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В 2022 году в столичный "Банк технологий" для промышленных предприятий вошли сразу 125 новых решений. Производства могут использовать их для модернизации действующих мощностей или запуска новых линий. Всего сегодня "Банк технологий" включает свыше 240 технологических разработок более, чем от 150 вендоров", – рассказал вице-мэр.В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский подчеркнул, что в "Банке технологий" все решения принадлежат российским разработчикам, что обеспечивает городу технологическую безопасность и возможность идти "собственным уникальным путем"."Рост заявок на включение в городской "Банк технологий" связан с высокой потребностью московских производителей в импортозамещающих технологиях. Только с октября "Банк" пополнился 22 новыми решениями, и мы ожидаем, что такая динамика продолжится", – сказал Овчинский.Среди новых решений: технология автоматизации поиска материала по заданным свойствам; платформа для управления контентом и автоматизации документооборота; облачный сервис мониторинга строительных работ; цифровой двойник предприятия и многие другие."Мы стали вендором "Банка технологий" и получили от московских производителей ряд запросов на подбор цифровых решений. Считаем такие информационные сервисы полезным инструментом для развития промышленности региона", – отметил Павел Щербинин, директор по стратегическому маркетингу компании "Аскон", разрабатывающей промышленные программные решения, которые уже внедрены на ряде заводов и КБ Москвы.

https://ria.ru/20220412/kompetentsii-1783074471.html

https://ria.ru/20211215/razrabotka-1763785749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, москва, экономика, технологии