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Владимир Ефимов: московский "Банк технологий" пополнился 125 разработками - РИА Новости, 21.11.2022
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Владимир Ефимов: московский "Банк технологий" пополнился 125 разработками
Владимир Ефимов: московский "Банк технологий" пополнился 125 разработками - РИА Новости, 21.11.2022
Владимир Ефимов: московский "Банк технологий" пополнился 125 разработками
Число новых разработок высокотеха в московском "Банке технологий" с начала года выросло более, чем вдвое и достигло 240, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T11:14
2022-11-21T11:14
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
москва
экономика
технологии
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Число новых разработок высокотеха в московском "Банке технологий" с начала года выросло более, чем вдвое и достигло 240, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В 2022 году в столичный "Банк технологий" для промышленных предприятий вошли сразу 125 новых решений. Производства могут использовать их для модернизации действующих мощностей или запуска новых линий. Всего сегодня "Банк технологий" включает свыше 240 технологических разработок более, чем от 150 вендоров", – рассказал вице-мэр.В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский подчеркнул, что в "Банке технологий" все решения принадлежат российским разработчикам, что обеспечивает городу технологическую безопасность и возможность идти "собственным уникальным путем"."Рост заявок на включение в городской "Банк технологий" связан с высокой потребностью московских производителей в импортозамещающих технологиях. Только с октября "Банк" пополнился 22 новыми решениями, и мы ожидаем, что такая динамика продолжится", – сказал Овчинский.Среди новых решений: технология автоматизации поиска материала по заданным свойствам; платформа для управления контентом и автоматизации документооборота; облачный сервис мониторинга строительных работ; цифровой двойник предприятия и многие другие."Мы стали вендором "Банка технологий" и получили от московских производителей ряд запросов на подбор цифровых решений. Считаем такие информационные сервисы полезным инструментом для развития промышленности региона", – отметил Павел Щербинин, директор по стратегическому маркетингу компании "Аскон", разрабатывающей промышленные программные решения, которые уже внедрены на ряде заводов и КБ Москвы.
https://ria.ru/20220412/kompetentsii-1783074471.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, москва, экономика, технологии
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Москва, Экономика, Технологии
11:14 21.11.2022
 

Владимир Ефимов: московский "Банк технологий" пополнился 125 разработками

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Число новых разработок высокотеха в московском "Банке технологий" с начала года выросло более, чем вдвое и достигло 240, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В 2022 году в столичный "Банк технологий" для промышленных предприятий вошли сразу 125 новых решений. Производства могут использовать их для модернизации действующих мощностей или запуска новых линий. Всего сегодня "Банк технологий" включает свыше 240 технологических разработок более, чем от 150 вендоров", – рассказал вице-мэр.
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 12:17Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Центр компетенций в сфере импортозамещения создадут в ОЭЗ Москвы
В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский подчеркнул, что в "Банке технологий" все решения принадлежат российским разработчикам, что обеспечивает городу технологическую безопасность и возможность идти "собственным уникальным путем".
"Рост заявок на включение в городской "Банк технологий" связан с высокой потребностью московских производителей в импортозамещающих технологиях. Только с октября "Банк" пополнился 22 новыми решениями, и мы ожидаем, что такая динамика продолжится", – сказал Овчинский.
Среди новых решений: технология автоматизации поиска материала по заданным свойствам; платформа для управления контентом и автоматизации документооборота; облачный сервис мониторинга строительных работ; цифровой двойник предприятия и многие другие.
"Мы стали вендором "Банка технологий" и получили от московских производителей ряд запросов на подбор цифровых решений. Считаем такие информационные сервисы полезным инструментом для развития промышленности региона", – отметил Павел Щербинин, директор по стратегическому маркетингу компании "Аскон", разрабатывающей промышленные программные решения, которые уже внедрены на ряде заводов и КБ Москвы.
Банк технологий пополнился 80 новыми решениями - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря 2021, 10:37Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
"Банк технологий" пополнился 80 новыми решениями
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийМоскваЭкономикаТехнологии
 
 
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