https://ria.ru/20221121/razmeschenie-1833224823.html

Варшава и Берлин договорились о размещении ЗРК Patriot в Польше

Варшава и Берлин договорились о размещении ЗРК Patriot в Польше - РИА Новости, 21.11.2022

Варшава и Берлин договорились о размещении ЗРК Patriot в Польше

Главы минобороны ФРГ и Польши достигли договоренностей о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T23:02

2022-11-21T23:02

2022-11-21T23:02

в мире

кристина ламбрехт

мариуш блащак

анджей дуда

польша

украина

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минобороны германии

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БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Главы минобороны ФРГ и Польши достигли договоренностей о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot, сообщила глава немецкого оборонного ведомства Кристине Ламбрехт."Польша – наш друг, союзник и, как сосед Украины, особенно не защищена. Вместе с моим польским коллегой Мариушем Блащаком я договорилась направить в Польшу системы ЗРК Patriot и поддержать защиту польского воздушного пространства с помощью истребителей Eurofighter", - сказала Ламбрехт, чьи слова приводятся в Twitter министерства обороны ФРГ.Ранее Ламбрехт в интервью немецкому изданию Rheinische Post заявила, что Германия предложила Польше систему противоракетной обороны Patriot. Представитель министерства обороны Кристиан Тильс сообщил также, что Берлин также предложит Варшаве патрулирование воздушного пространства силами бундесвера.Данные предложения были сделаны на фоне событий в Польше на границе с Украиной.Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".

https://ria.ru/20221121/problemy-1832977823.html

https://ria.ru/20221120/germaniya-1832897233.html

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