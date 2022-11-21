Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали расстрел пленных нарушением международного права - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/rasstrel-1833213754.html
В Госдуме назвали расстрел пленных нарушением международного права
В Госдуме назвали расстрел пленных нарушением международного права - РИА Новости, 21.11.2022
В Госдуме назвали расстрел пленных нарушением международного права
Депутаты Госдумы в проекте постановления о заявлении палаты называют расстрел российских военнопленных грубым нарушением Украиной норм международного... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T21:33
2022-11-21T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
валерий фадеев
украина
россия
макеевка
госдума рф
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825057939_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7683085a95bc485ab5ed66c11559bff9.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы в проекте постановления о заявлении палаты называют расстрел российских военнопленных грубым нарушением Украиной норм международного гуманитарного права.В Госдуму в понедельник внесен проект постановления о заявлении Думы в связи с расстрелом российских военнопленных."Умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года", - указывается в документе.Дума должна рассмотреть документ на заседании во вторник.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили 10 попавших в плен российских военнослужащих.Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
https://ria.ru/20221121/suschnost-1833195177.html
https://ria.ru/20221121/kazn-1833192050.html
украина
россия
макеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825057939_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_be28c9fa8cecd3caf4e87ce81f1eb155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, валерий фадеев, украина, россия, макеевка, госдума рф, оон, обсе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Фадеев, Украина, Россия, Макеевка, Госдума РФ, ООН, ОБСЕ
21:33 21.11.2022
 
В Госдуме назвали расстрел пленных нарушением международного права

Депутаты Госдумы назвали расстрел военнопленных нарушением Украиной международного права

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗаседание Государственной Думы РФ
Заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заседание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы в проекте постановления о заявлении палаты называют расстрел российских военнопленных грубым нарушением Украиной норм международного гуманитарного права.
В Госдуму в понедельник внесен проект постановления о заявлении Думы в связи с расстрелом российских военнопленных.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 20:04Специальная военная операция на Украине
Госдума: расстрел российских пленных подтвердил нацистскую сущность Киева
"Умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года", - указывается в документе.
Дума должна рассмотреть документ на заседании во вторник.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили 10 попавших в плен российских военнослужащих.
Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.
Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 19:52Специальная военная операция на Украине
США отслеживают сообщения о казни российских военнопленных, завил Госдеп
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалерий ФадеевУкраинаРоссияМакеевкаГосдума РФООНОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала