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В Госдуме назвали расстрел пленных нарушением международного права
В Госдуме назвали расстрел пленных нарушением международного права - РИА Новости, 21.11.2022
В Госдуме назвали расстрел пленных нарушением международного права
Депутаты Госдумы в проекте постановления о заявлении палаты называют расстрел российских военнопленных грубым нарушением Украиной норм международного... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T21:33
2022-11-21T21:33
2022-11-21T21:33
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы в проекте постановления о заявлении палаты называют расстрел российских военнопленных грубым нарушением Украиной норм международного гуманитарного права.В Госдуму в понедельник внесен проект постановления о заявлении Думы в связи с расстрелом российских военнопленных."Умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года", - указывается в документе.Дума должна рассмотреть документ на заседании во вторник.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили 10 попавших в плен российских военнослужащих.Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
https://ria.ru/20221121/suschnost-1833195177.html
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В Госдуме назвали расстрел пленных нарушением международного права
Депутаты Госдумы назвали расстрел военнопленных нарушением Украиной международного права