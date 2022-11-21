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Москва готова к международному расследованию убийства российских пленных

Москва готова к международному расследованию убийства российских пленных - РИА Новости, 21.11.2022

Москва готова к международному расследованию убийства российских пленных

Россия готова к международному расследованию убийства российских пленных, если будет надежда на эффективность, если нет – не имеет смысла, заявил журналистам... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:42

2022-11-21T12:42

2022-11-21T12:52

специальная военная операция на украине

безопасность

москва

россия

дмитрий песков

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия готова к международному расследованию убийства российских пленных, если будет надежда на эффективность, если нет – не имеет смысла, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Также он заявил, что РФ будет обращаться к иностранным к международным организациям для расследования преступления на международном уровне в том случае, если будут "какие-то намёки на эффективность и надежда на эффективность" этих организаций.Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские военные совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен военнослужащих России.

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Ольга Фомченкова

безопасность, москва, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины