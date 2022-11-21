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Москва готова к международному расследованию убийства российских пленных
Москва готова к международному расследованию убийства российских пленных - РИА Новости, 21.11.2022
Москва готова к международному расследованию убийства российских пленных
Россия готова к международному расследованию убийства российских пленных, если будет надежда на эффективность, если нет – не имеет смысла, заявил журналистам... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:42
2022-11-21T12:42
2022-11-21T12:52
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
россия
дмитрий песков
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия готова к международному расследованию убийства российских пленных, если будет надежда на эффективность, если нет – не имеет смысла, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Также он заявил, что РФ будет обращаться к иностранным к международным организациям для расследования преступления на международном уровне в том случае, если будут "какие-то намёки на эффективность и надежда на эффективность" этих организаций.Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские военные совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен военнослужащих России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
12:42 21.11.2022 (обновлено: 12:52 21.11.2022)
Москва готова к международному расследованию убийства российских пленных
Песков: Москва готова к международному расследованию убийства российских пленных