13:41 21.11.2022 (обновлено: 14:01 21.11.2022)
Умер звезда "Могучих рейнджеров" Джейсон Дэвид Фрэнк
Актер шоу "Могучие рейнджеры" Джейсон Дэвид Фрэнк умер в возрасте 49 лет
© AP Photo / Invision/Charles SykesАмериканский актер Джейсон Дэвид Фрэнк
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
Американский актер Джейсон Дэвид Фрэнк. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Джейсон Дэвид Фрэнк, сыгравший Томми Оливера в франшизе "Могучие рейнджеры", скончался, сообщает TMZ.
Подробности трагедии не приводятся. Актеру было 49 лет.
Артист и боец смешанных единоборств умер в Техасе, уточняет его представитель. По словам информированных источников, речь идет о самоубийстве, пишет TMZ. Однако официального подтверждения не поступало.
«Он был источником вдохновения для стольких людей. Нам будет очень его не хватать», — сказал Уолтер Джонс, коллега Фрэнка по шоу.
Артист снялся во множестве проектов, но самой заметной стала роль Томми в «Могучих рейнджерах», популярных в 1990-х годах. Его финальная работа — "Легенда о белом драконе".
Подробности трагедии не приводятся. Актеру было 49 лет.
Артист и боец смешанных единоборств умер в Техасе, уточняет его представитель. По словам информированных источников, речь идет о самоубийстве, пишет TMZ. Однако официального подтверждения не поступало.
«Он был источником вдохновения для стольких людей. Нам будет очень его не хватать», — сказал Уолтер Джонс, коллега Фрэнка по шоу.
Артист снялся во множестве проектов, но самой заметной стала роль Томми в «Могучих рейнджерах», популярных в 1990-х годах. Его финальная работа — "Легенда о белом драконе".
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