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Умер звезда "Могучих рейнджеров" Джейсон Дэвид Фрэнк - РИА Новости, 21.11.2022
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Культура
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Умер звезда "Могучих рейнджеров" Джейсон Дэвид Фрэнк
Умер звезда "Могучих рейнджеров" Джейсон Дэвид Фрэнк - РИА Новости, 21.11.2022
Умер звезда "Могучих рейнджеров" Джейсон Дэвид Фрэнк
Джейсон Дэвид Фрэнк, сыгравший Томми Оливера в франшизе "Могучие рейнджеры", скончался, сообщает TMZ. Подробности трагедии не приводятся. Актеру было 49... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:41
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Джейсон Дэвид Фрэнк, сыгравший Томми Оливера в франшизе "Могучие рейнджеры", скончался, сообщает TMZ. Подробности трагедии не приводятся. Актеру было 49 лет.Артист и боец смешанных единоборств умер в Техасе, уточняет его представитель. По словам информированных источников, речь идет о самоубийстве, пишет TMZ. Однако официального подтверждения не поступало. «Он был источником вдохновения для стольких людей. Нам будет очень его не хватать», — сказал Уолтер Джонс, коллега Фрэнка по шоу. Артист снялся во множестве проектов, но самой заметной стала роль Томми в «Могучих рейнджерах», популярных в 1990-х годах. Его финальная работа — "Легенда о белом драконе".
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новости культуры, кино и сериалы
Новости культуры, Культура, Кино и сериалы
13:41 21.11.2022 (обновлено: 14:01 21.11.2022)
 
Умер звезда "Могучих рейнджеров" Джейсон Дэвид Фрэнк

Актер шоу "Могучие рейнджеры" Джейсон Дэвид Фрэнк умер в возрасте 49 лет

© AP Photo / Invision/Charles SykesАмериканский актер Джейсон Дэвид Фрэнк
Американский актер Джейсон Дэвид Фрэнк - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
Американский актер Джейсон Дэвид Фрэнк. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Джейсон Дэвид Фрэнк, сыгравший Томми Оливера в франшизе "Могучие рейнджеры", скончался, сообщает TMZ.

Подробности трагедии не приводятся. Актеру было 49 лет.

Артист и боец смешанных единоборств умер в Техасе, уточняет его представитель. По словам информированных источников, речь идет о самоубийстве, пишет TMZ. Однако официального подтверждения не поступало.

«Он был источником вдохновения для стольких людей. Нам будет очень его не хватать», — сказал Уолтер Джонс, коллега Фрэнка по шоу.

Артист снялся во множестве проектов, но самой заметной стала роль Томми в «Могучих рейнджерах», популярных в 1990-х годах. Его финальная работа — "Легенда о белом драконе".
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