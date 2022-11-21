https://ria.ru/20221121/rangers-1833067467.html

Умер звезда "Могучих рейнджеров" Джейсон Дэвид Фрэнк

Умер звезда "Могучих рейнджеров" Джейсон Дэвид Фрэнк - РИА Новости, 21.11.2022

Умер звезда "Могучих рейнджеров" Джейсон Дэвид Фрэнк

Джейсон Дэвид Фрэнк, сыгравший Томми Оливера в франшизе "Могучие рейнджеры", скончался, сообщает TMZ. Подробности трагедии не приводятся. Актеру было 49... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:41

2022-11-21T13:41

2022-11-21T14:01

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Джейсон Дэвид Фрэнк, сыгравший Томми Оливера в франшизе "Могучие рейнджеры", скончался, сообщает TMZ. Подробности трагедии не приводятся. Актеру было 49 лет.Артист и боец смешанных единоборств умер в Техасе, уточняет его представитель. По словам информированных источников, речь идет о самоубийстве, пишет TMZ. Однако официального подтверждения не поступало. «Он был источником вдохновения для стольких людей. Нам будет очень его не хватать», — сказал Уолтер Джонс, коллега Фрэнка по шоу. Артист снялся во множестве проектов, но самой заметной стала роль Томми в «Могучих рейнджерах», популярных в 1990-х годах. Его финальная работа — "Легенда о белом драконе".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, кино и сериалы