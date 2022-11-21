https://ria.ru/20221121/qr-ostanovka-1833143788.html

Проект "QR-остановка" распространят еще на пять городов Приамурья

Проект "QR-остановка" распространят еще на пять городов Приамурья - РИА Новости, 21.11.2022

Проект "QR-остановка" распространят еще на пять городов Приамурья

Региональный проект Приамурья, который с помощью QR-кодов на остановках позволяет пассажирам видеть ближайшие автобусы, планируется распространить еще на пять... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:51

2022-11-21T16:51

2022-11-21T16:51

амурская область

общество

технологии

василий орлов (губернатор)

россия

транспорт

общественный транспорт

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 ноя - РИА Новости. Региональный проект Приамурья, который с помощью QR-кодов на остановках позволяет пассажирам видеть ближайшие автобусы, планируется распространить еще на пять городов региона, сообщили в областном правительстве."Сервис работает эффективно, получаем хорошую обратную связь от людей. Будем эту практику постепенно распространять по всей области. Таблички с QR-кодами планируем разместить на всех остановочных павильонах Благовещенска, Тынды, Свободного, Шимановска, Зеи и Райчихинска. До конца года сервис заработает по 22 межмуниципальным маршрутам общественного транспорта", - приводятся слова главы региона Василия Орлова.Сервис "QR-остановка" был запущен летом в Благовещенске и Белогорске. В рамках проекта на остановках общественного транспорта размещены QR-коды, при переходе по которым в режиме реального времени можно узнать, когда и какие приедут автобусы. По данным властей, зафиксировано порядка 100 тысяч обращений к системе. В Белогорске QR-кодами оснащены все 167 остановок, в Благовещенске - 100 остановок.Как рассказал министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов, проект, разработанный профильным министерством, не имеет аналогов на Дальнем Востоке.Помимо "QR-остановки" в Благовещенске, Белогорске, Тынде, Свободном и Свободненском районе работают и другие сервисы, которые позволяют пассажирам получить информацию о движении общественного транспорта. В областном центре в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" на остановках устанавливают информационные табло, которые выводят на экран ожидаемое время прибытия автобусов. Эти же сведения можно получить на сайтах, в мобильных приложениях и в Яндекс Картах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, технологии, василий орлов (губернатор), россия, транспорт, общественный транспорт, амурская область