Проект "QR-остановка" распространят еще на пять городов Приамурья
Региональный проект "QR-остановка" распространят еще на пять городов Амурской области
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПожилая женщина в защитной маске на остановке общественного транспорта
Пожилая женщина в защитной маске на остановке общественного транспорта. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 ноя - РИА Новости. Региональный проект Приамурья, который с помощью QR-кодов на остановках позволяет пассажирам видеть ближайшие автобусы, планируется распространить еще на пять городов региона, сообщили в областном правительстве.
"Сервис работает эффективно, получаем хорошую обратную связь от людей. Будем эту практику постепенно распространять по всей области. Таблички с QR-кодами планируем разместить на всех остановочных павильонах Благовещенска, Тынды, Свободного, Шимановска, Зеи и Райчихинска. До конца года сервис заработает по 22 межмуниципальным маршрутам общественного транспорта", - приводятся слова главы региона Василия Орлова.
Сервис "QR-остановка" был запущен летом в Благовещенске и Белогорске. В рамках проекта на остановках общественного транспорта размещены QR-коды, при переходе по которым в режиме реального времени можно узнать, когда и какие приедут автобусы. По данным властей, зафиксировано порядка 100 тысяч обращений к системе. В Белогорске QR-кодами оснащены все 167 остановок, в Благовещенске - 100 остановок.
Как рассказал министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов, проект, разработанный профильным министерством, не имеет аналогов на Дальнем Востоке.
Помимо "QR-остановки" в Благовещенске, Белогорске, Тынде, Свободном и Свободненском районе работают и другие сервисы, которые позволяют пассажирам получить информацию о движении общественного транспорта. В областном центре в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" на остановках устанавливают информационные табло, которые выводят на экран ожидаемое время прибытия автобусов. Эти же сведения можно получить на сайтах, в мобильных приложениях и в Яндекс Картах.