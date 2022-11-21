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Проект "QR-остановка" распространят еще на пять городов Приамурья - РИА Новости, 21.11.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221121/qr-ostanovka-1833143788.html
Проект "QR-остановка" распространят еще на пять городов Приамурья
Проект "QR-остановка" распространят еще на пять городов Приамурья - РИА Новости, 21.11.2022
Проект "QR-остановка" распространят еще на пять городов Приамурья
Региональный проект Приамурья, который с помощью QR-кодов на остановках позволяет пассажирам видеть ближайшие автобусы, планируется распространить еще на пять... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:51
2022-11-21T16:51
амурская область
общество
технологии
василий орлов (губернатор)
россия
транспорт
общественный транспорт
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 ноя - РИА Новости. Региональный проект Приамурья, который с помощью QR-кодов на остановках позволяет пассажирам видеть ближайшие автобусы, планируется распространить еще на пять городов региона, сообщили в областном правительстве."Сервис работает эффективно, получаем хорошую обратную связь от людей. Будем эту практику постепенно распространять по всей области. Таблички с QR-кодами планируем разместить на всех остановочных павильонах Благовещенска, Тынды, Свободного, Шимановска, Зеи и Райчихинска. До конца года сервис заработает по 22 межмуниципальным маршрутам общественного транспорта", - приводятся слова главы региона Василия Орлова.Сервис "QR-остановка" был запущен летом в Благовещенске и Белогорске. В рамках проекта на остановках общественного транспорта размещены QR-коды, при переходе по которым в режиме реального времени можно узнать, когда и какие приедут автобусы. По данным властей, зафиксировано порядка 100 тысяч обращений к системе. В Белогорске QR-кодами оснащены все 167 остановок, в Благовещенске - 100 остановок.Как рассказал министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов, проект, разработанный профильным министерством, не имеет аналогов на Дальнем Востоке.Помимо "QR-остановки" в Благовещенске, Белогорске, Тынде, Свободном и Свободненском районе работают и другие сервисы, которые позволяют пассажирам получить информацию о движении общественного транспорта. В областном центре в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" на остановках устанавливают информационные табло, которые выводят на экран ожидаемое время прибытия автобусов. Эти же сведения можно получить на сайтах, в мобильных приложениях и в Яндекс Картах.
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общество, технологии, василий орлов (губернатор), россия, транспорт, общественный транспорт, амурская область
Амурская область, Общество, Технологии, Василий Орлов (губернатор), Россия, Транспорт, Общественный транспорт, Амурская область
16:51 21.11.2022
 
Проект "QR-остановка" распространят еще на пять городов Приамурья

Региональный проект "QR-остановка" распространят еще на пять городов Амурской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПожилая женщина в защитной маске на остановке общественного транспорта
Пожилая женщина в защитной маске на остановке общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пожилая женщина в защитной маске на остановке общественного транспорта. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 ноя - РИА Новости. Региональный проект Приамурья, который с помощью QR-кодов на остановках позволяет пассажирам видеть ближайшие автобусы, планируется распространить еще на пять городов региона, сообщили в областном правительстве.
"Сервис работает эффективно, получаем хорошую обратную связь от людей. Будем эту практику постепенно распространять по всей области. Таблички с QR-кодами планируем разместить на всех остановочных павильонах Благовещенска, Тынды, Свободного, Шимановска, Зеи и Райчихинска. До конца года сервис заработает по 22 межмуниципальным маршрутам общественного транспорта", - приводятся слова главы региона Василия Орлова.
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Сервис "QR-остановка" был запущен летом в Благовещенске и Белогорске. В рамках проекта на остановках общественного транспорта размещены QR-коды, при переходе по которым в режиме реального времени можно узнать, когда и какие приедут автобусы. По данным властей, зафиксировано порядка 100 тысяч обращений к системе. В Белогорске QR-кодами оснащены все 167 остановок, в Благовещенске - 100 остановок.
Как рассказал министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов, проект, разработанный профильным министерством, не имеет аналогов на Дальнем Востоке.
Помимо "QR-остановки" в Благовещенске, Белогорске, Тынде, Свободном и Свободненском районе работают и другие сервисы, которые позволяют пассажирам получить информацию о движении общественного транспорта. В областном центре в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" на остановках устанавливают информационные табло, которые выводят на экран ожидаемое время прибытия автобусов. Эти же сведения можно получить на сайтах, в мобильных приложениях и в Яндекс Картах.
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Амурская областьОбществоТехнологииВасилий Орлов (губернатор)РоссияТранспортОбщественный транспортАмурская область
 
 
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