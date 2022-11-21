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Минобороны Польши: Варшава не участвует в создании общеевропейских сил ПВО - РИА Новости, 21.11.2022
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Минобороны Польши: Варшава не участвует в создании общеевропейских сил ПВО
Минобороны Польши: Варшава не участвует в создании общеевропейских сил ПВО - РИА Новости, 21.11.2022
Минобороны Польши: Варшава не участвует в создании общеевропейских сил ПВО
Польша не принимает участия в создании общеевропейской системы ПВО Sky Shield, так как это отбросило бы страну на несколько лет назад с точки зрения вооруженных РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:00
2022-11-21T16:00
в мире
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ВАРШАВА, 21 ноя - РИА Новости. Польша не принимает участия в создании общеевропейской системы ПВО Sky Shield, так как это отбросило бы страну на несколько лет назад с точки зрения вооруженных сил, заявил журналистам представитель министерства национальной обороны Польши полковник Михал Марчиняк.По инициативе Германии в октябре 15 европейских государств подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении по созданию общеевропейской системы ПВО (Sky Shield). По данным СМИ, к этой инициативе, помимо Германии, присоединились Бельгия, Британия, Словакия, Норвегия, Литва, Венгрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Румыния, Эстония и Словения."Элементом, который я хотел бы прокомментировать, является отсутствие Польши в немецкой инициативе построения общей системы противовоздушной и противоракетной обороны. Во-первых, это инициатива немецкая без авторизации НАТО. В ней принимают участие 14 стран НАТО плюс Финляндия. Это инициатива, которая имеет целью построить или провести исследования на тему возможности построения противовоздушной и противоракетной обороны для Европы. На текущем этапе вооруженные силы (Польши – ред.) не нуждаются в участии в инициативах такого типа, исходя из того, что (в Польше - ред.) идет процесс строительства интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал Марчиняк.При этом он заявил, что ПВО Польши намного сильнее, чем ПВО стран, участвующих в вышеуказанной инициативе."Участие в этой инициативе с точки зрения вооруженных сил отбросил бы нас на несколько лет. В то же время мы, конечно, наблюдаем за ней и желаем успеха. Следует отметить, что страны, которые принимают участие в этой инициативе, обладают скромными возможностями противовоздушной обороны", - уточнил военный.
https://ria.ru/20221121/lukashenko-1833040335.html
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в мире, польша, германия, финляндия, нато
В мире, Польша, Германия, Финляндия, НАТО
16:00 21.11.2022
 
Минобороны Польши: Варшава не участвует в создании общеевропейских сил ПВО

В Минобороны Польши заявили, что не участвуют в создании общеевропейской системы ПВО

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Флаг Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 21 ноя - РИА Новости. Польша не принимает участия в создании общеевропейской системы ПВО Sky Shield, так как это отбросило бы страну на несколько лет назад с точки зрения вооруженных сил, заявил журналистам представитель министерства национальной обороны Польши полковник Михал Марчиняк.
По инициативе Германии в октябре 15 европейских государств подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении по созданию общеевропейской системы ПВО (Sky Shield). По данным СМИ, к этой инициативе, помимо Германии, присоединились Бельгия, Британия, Словакия, Норвегия, Литва, Венгрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Румыния, Эстония и Словения.
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"Элементом, который я хотел бы прокомментировать, является отсутствие Польши в немецкой инициативе построения общей системы противовоздушной и противоракетной обороны. Во-первых, это инициатива немецкая без авторизации НАТО. В ней принимают участие 14 стран НАТО плюс Финляндия. Это инициатива, которая имеет целью построить или провести исследования на тему возможности построения противовоздушной и противоракетной обороны для Европы. На текущем этапе вооруженные силы (Польши – ред.) не нуждаются в участии в инициативах такого типа, исходя из того, что (в Польше - ред.) идет процесс строительства интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал Марчиняк.
При этом он заявил, что ПВО Польши намного сильнее, чем ПВО стран, участвующих в вышеуказанной инициативе.
"Участие в этой инициативе с точки зрения вооруженных сил отбросил бы нас на несколько лет. В то же время мы, конечно, наблюдаем за ней и желаем успеха. Следует отметить, что страны, которые принимают участие в этой инициативе, обладают скромными возможностями противовоздушной обороны", - уточнил военный.
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