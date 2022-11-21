Минобороны Польши: Варшава не участвует в создании общеевропейских сил ПВО
В Минобороны Польши заявили, что не участвуют в создании общеевропейской системы ПВО
Флаг Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 21 ноя - РИА Новости. Польша не принимает участия в создании общеевропейской системы ПВО Sky Shield, так как это отбросило бы страну на несколько лет назад с точки зрения вооруженных сил, заявил журналистам представитель министерства национальной обороны Польши полковник Михал Марчиняк.
По инициативе Германии в октябре 15 европейских государств подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении по созданию общеевропейской системы ПВО (Sky Shield). По данным СМИ, к этой инициативе, помимо Германии, присоединились Бельгия, Британия, Словакия, Норвегия, Литва, Венгрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Румыния, Эстония и Словения.
"Элементом, который я хотел бы прокомментировать, является отсутствие Польши в немецкой инициативе построения общей системы противовоздушной и противоракетной обороны. Во-первых, это инициатива немецкая без авторизации НАТО. В ней принимают участие 14 стран НАТО плюс Финляндия. Это инициатива, которая имеет целью построить или провести исследования на тему возможности построения противовоздушной и противоракетной обороны для Европы. На текущем этапе вооруженные силы (Польши – ред.) не нуждаются в участии в инициативах такого типа, исходя из того, что (в Польше - ред.) идет процесс строительства интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал Марчиняк.
При этом он заявил, что ПВО Польши намного сильнее, чем ПВО стран, участвующих в вышеуказанной инициативе.
"Участие в этой инициативе с точки зрения вооруженных сил отбросил бы нас на несколько лет. В то же время мы, конечно, наблюдаем за ней и желаем успеха. Следует отметить, что страны, которые принимают участие в этой инициативе, обладают скромными возможностями противовоздушной обороны", - уточнил военный.