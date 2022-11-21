https://ria.ru/20221121/putin-1833166262.html
Путин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником
Путин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.11.2022
Путин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником, который отмечался 19 ноября. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:04
2022-11-21T18:04
2022-11-21T18:04
безопасность
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822778150_0:0:2827:1590_1920x0_80_0_0_5a907b9ccc96b0891a726473e6c59214.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником, который отмечался 19 ноября."Я вас поздравляю так же, как всех артиллеристов, ракетчиков. Желаю вам всего самого доброго. Ракетчики умеют грамотно, профессионально работать, попадают в цель. Уверен, что и здесь у вас не только, у вас все получается, но и все ваши планы будут реализованы", - сказал Путин в ходе мероприятия по вопросам российской селекции и генетики, обращаясь к директору СГЦ "Смена" Анатолию Комарову, который сообщил, что является профессиональным военным."Как вы попали в агропромышленный комплекс?" - спросил президент.По словам Комарова, он служил в Вооруженных силах РФ, затем после службы занимался преподаванием последние 9 лет и подрабатывал в большем птицеводческом бройлерном комплексе."Я заканчивал высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск стратегического назначения", - ответил Комаров.
https://ria.ru/20221121/svinina-1833162761.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822777958_0:0:2821:2117_1920x0_80_0_0_10b68cc26c3fc4550155f24983ffd6a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
Путин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником
Путин поздравил ракетчиков и артиллеристов с прошедшим профессиональным праздником
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником, который отмечался 19 ноября.
"Я вас поздравляю так же, как всех артиллеристов, ракетчиков. Желаю вам всего самого доброго. Ракетчики умеют грамотно, профессионально работать, попадают в цель. Уверен, что и здесь у вас не только, у вас все получается, но и все ваши планы будут реализованы", - сказал Путин в ходе мероприятия по вопросам российской селекции и генетики, обращаясь к директору СГЦ "Смена" Анатолию Комарову, который сообщил, что является профессиональным военным.
"Как вы попали в агропромышленный комплекс?" - спросил президент.
По словам Комарова, он служил в Вооруженных силах РФ, затем после службы занимался преподаванием последние 9 лет и подрабатывал в большем птицеводческом бройлерном комплексе.
"Я заканчивал высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск стратегического назначения", - ответил Комаров.