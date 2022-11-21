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Путин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.11.2022
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Путин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником
Путин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.11.2022
Путин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником, который отмечался 19 ноября. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:04
2022-11-21T18:04
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником, который отмечался 19 ноября."Я вас поздравляю так же, как всех артиллеристов, ракетчиков. Желаю вам всего самого доброго. Ракетчики умеют грамотно, профессионально работать, попадают в цель. Уверен, что и здесь у вас не только, у вас все получается, но и все ваши планы будут реализованы", - сказал Путин в ходе мероприятия по вопросам российской селекции и генетики, обращаясь к директору СГЦ "Смена" Анатолию Комарову, который сообщил, что является профессиональным военным."Как вы попали в агропромышленный комплекс?" - спросил президент.По словам Комарова, он служил в Вооруженных силах РФ, затем после службы занимался преподаванием последние 9 лет и подрабатывал в большем птицеводческом бройлерном комплексе."Я заканчивал высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск стратегического назначения", - ответил Комаров.
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безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
18:04 21.11.2022
 
Путин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником

Путин поздравил ракетчиков и артиллеристов с прошедшим профессиональным праздником

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником, который отмечался 19 ноября.
"Я вас поздравляю так же, как всех артиллеристов, ракетчиков. Желаю вам всего самого доброго. Ракетчики умеют грамотно, профессионально работать, попадают в цель. Уверен, что и здесь у вас не только, у вас все получается, но и все ваши планы будут реализованы", - сказал Путин в ходе мероприятия по вопросам российской селекции и генетики, обращаясь к директору СГЦ "Смена" Анатолию Комарову, который сообщил, что является профессиональным военным.
"Как вы попали в агропромышленный комплекс?" - спросил президент.
По словам Комарова, он служил в Вооруженных силах РФ, затем после службы занимался преподаванием последние 9 лет и подрабатывал в большем птицеводческом бройлерном комплексе.
"Я заканчивал высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск стратегического назначения", - ответил Комаров.
Прилавок с мясной продукцией на сельскохозяйственной ярмарке - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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