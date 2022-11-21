https://ria.ru/20221121/putin-1833152448.html

Путин заявил о необходимости развития агроотрасли

Путин заявил о необходимости развития агроотрасли - РИА Новости, 21.11.2022

Путин заявил о необходимости развития агроотрасли

Президент России Владимир Путин заявил, что потенциал для развития агроотрасли очень большой и для его реализации надо добиться прогресса и независимости в... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:20

2022-11-21T17:20

2022-11-21T17:30

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что потенциал для развития агроотрасли очень большой и для его реализации надо добиться прогресса и независимости в сфере семенного и племенного фонда."Потенциал для дальнейшего развития отрасли, учитывая наши земельные и другие ресурсы, очень большой. И для его реализации нам критически важно укрепить позиции, добиться ощутимого прогресса и максимально необходимой независимости в такой чувствительной сфере, как семенной и племенной фонд", - сказал глава государства на мероприятии по вопросам российской селекции и генетики.Такие фонды Путин назвал "основой агропромышленного комплекса" и "базой для роста урожайности наших полей и производительности российских ферм".

https://ria.ru/20221121/putin-1833152360.html

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владимир путин, экономика, россия