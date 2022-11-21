https://ria.ru/20221121/putin-1833152360.html
Путин: политика Запада привела к мировому дисбалансу в сфере продовольствия
Путин: политика Запада привела к мировому дисбалансу в сфере продовольствия - РИА Новости, 21.11.2022
Путин: политика Запада привела к мировому дисбалансу в сфере продовольствия
Авантюрная непрофессиональная политика некоторых стран Запада привела к мировому дефициту в сфере продовольствии, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:19
2022-11-21T17:19
2022-11-21T18:45
владимир путин
россия
в мире
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Авантюрная непрофессиональная политика некоторых стран Запада привела к мировому дефициту в сфере продовольствии, заявил президент России Владимир Путин на мероприятии по вопросам селекции и генетики."Мы обеспечиваем свои потребности и находимся в числе ведущих мировых производителей, помогаем и будем помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия из-за тех дисбалансов, к которым привела, без всякого преувеличения, авантюрная непрофессиональная политика некоторых западных стран", — сказал глава государства.Он подчеркнул, что сейчас Россия обеспечивает продовольственную безопасность по большинству ключевых параметров.Так, президент отметил большой потенциал отечественной агроотрасли и призвал для его укрепления добиться прогресса и независимости в сфере семенного и племенного фонда."Нам критически важно укрепить позиции, добиться ощутимого прогресса и максимально необходимой независимости в такой чувствительной сфере, как семенной и племенной фонд", — отметил Путин.Такие фонды он назвал основой агропромышленного комплекса и базой для роста урожайности полей и производительности российских ферм.Особое внимание глава государства обратил на необходимость повышения независимости России в области развития агропромышленного комплекса."Это, без всякого преувеличения, вопрос нашего технологического, научного и продовольственного суверенитета, устойчивости и наполнения российского рынка доступными и качественными продуктами питания. В условиях санкционного давления, глобальных продовольственных вызовов <...> эти задачи становятся еще более актуальными", — подчеркнул президент.Он добавил, что принятые ранее решения по поддержке АПК и отраслевой науки сработали, Россия обеспечивает свои потребности, а также помогает странам, сталкивающимся с дефицитом продовольствия.Путин подчеркнул важность определения факторов роста в стратегии развития российского агропромышленного комплекса."Хотел бы обратить внимание на то, что для того, чтобы обеспечить среднегодовой темп роста АПК на уровне трех процентов, <...> нужно, конечно, определить факторы роста, понять, за счет чего будем добиваться", — пояснил он.В заключение президент призвал сделать акцент на расширении и внедрении новых мер поддержки АПК в условиях санкционного давления.
https://ria.ru/20221121/energetika-1833093422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833163918_290:0:1730:1080_1920x0_80_0_0_b6ffb6119c1b2ed8a39eb6607132a496.jpg
Путин об "авантюрной политике" западных стран, которая привела к дефициту продовольствия
Путин об "авантюрной политике" западных стран, которая привела к дефициту продовольствия
2022-11-21T17:19
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, в мире
Владимир Путин, Россия, В мире
17:19 21.11.2022 (обновлено: 18:45 21.11.2022)
Путин: политика Запада привела к мировому дисбалансу в сфере продовольствия
Путин: авантюрная политика стран Запада привела к дефициту продовольствия в мире
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Авантюрная непрофессиональная политика некоторых стран Запада привела к мировому дефициту в сфере продовольствии, заявил президент России Владимир Путин на мероприятии по вопросам селекции и генетики.
"Мы обеспечиваем свои потребности и находимся в числе ведущих мировых производителей, помогаем и будем помогать странам, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия из-за тех дисбалансов, к которым привела, без всякого преувеличения, авантюрная непрофессиональная политика некоторых западных стран", — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что сейчас Россия обеспечивает продовольственную безопасность по большинству ключевых параметров.
Так, президент отметил большой потенциал отечественной агроотрасли и призвал для его укрепления добиться прогресса и независимости в сфере семенного и племенного фонда.
"Нам критически важно укрепить позиции, добиться ощутимого прогресса и максимально необходимой независимости в такой чувствительной сфере, как семенной и племенной фонд", — отметил Путин.
Такие фонды он назвал основой агропромышленного комплекса и базой для роста урожайности полей и производительности российских ферм.
Особое внимание глава государства обратил на необходимость повышения независимости России в области развития агропромышленного комплекса.
"Это, без всякого преувеличения, вопрос нашего технологического, научного и продовольственного суверенитета, устойчивости и наполнения российского рынка доступными и качественными продуктами питания. В условиях санкционного давления, глобальных продовольственных вызовов <...> эти задачи становятся еще более актуальными", — подчеркнул президент.
Он добавил, что принятые ранее решения по поддержке АПК и отраслевой науки сработали, Россия обеспечивает свои потребности, а также помогает странам, сталкивающимся с дефицитом продовольствия.
Путин подчеркнул важность определения факторов роста в стратегии развития российского агропромышленного комплекса.
"Хотел бы обратить внимание на то, что для того, чтобы обеспечить среднегодовой темп роста АПК на уровне трех процентов, <...> нужно, конечно, определить факторы роста, понять, за счет чего будем добиваться", — пояснил он.
В заключение президент призвал сделать акцент на расширении и внедрении новых мер поддержки АПК в условиях санкционного давления.