https://ria.ru/20221121/problemy-1832977823.html

В Германии заявили о серьезных проблемах после ЧП в Польше

В Германии заявили о серьезных проблемах после ЧП в Польше - РИА Новости, 21.11.2022

В Германии заявили о серьезных проблемах после ЧП в Польше

Падение украинской ракеты в Польше обнажило бреши в европейской системе противовоздушной обороны, заявила в интервью немецкой газете Rheinische Post министр... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T04:16

2022-11-21T04:16

2022-11-21T06:36

в мире

кристина ламбрехт

анджей дуда

польша

германия

европа

eurofighter typhoon

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Падение украинской ракеты в Польше обнажило бреши в европейской системе противовоздушной обороны, заявила в интервью немецкой газете Rheinische Post министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.Она подчеркнула, что бундесвер столкнулся с серьезными проблемами после экономии последних десятилетий.Ламбрехт также заявила, что для защиты неба Берлин предложил Варшаве истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot.Вечером 15 ноября на территорию Польши в Люблинском воеводстве, близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Анджей Дуда признал, что это, скорее всего, было украинское вооружение.В российском Минобороны заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20221120/ukraina-1832842250.html

https://ria.ru/20221118/strakh-1832374415.html

польша

германия

европа

украина

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, кристина ламбрехт, анджей дуда, польша, германия, европа, eurofighter typhoon, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), инцидент с падением ракет в польше, украина