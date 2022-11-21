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В Германии заявили о серьезных проблемах после ЧП в Польше - РИА Новости, 21.11.2022
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В Германии заявили о серьезных проблемах после ЧП в Польше
В Германии заявили о серьезных проблемах после ЧП в Польше - РИА Новости, 21.11.2022
В Германии заявили о серьезных проблемах после ЧП в Польше
Падение украинской ракеты в Польше обнажило бреши в европейской системе противовоздушной обороны, заявила в интервью немецкой газете Rheinische Post министр... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T04:16
2022-11-21T06:36
в мире
кристина ламбрехт
анджей дуда
польша
германия
европа
eurofighter typhoon
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Падение украинской ракеты в Польше обнажило бреши в европейской системе противовоздушной обороны, заявила в интервью немецкой газете Rheinische Post министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.Она подчеркнула, что бундесвер столкнулся с серьезными проблемами после экономии последних десятилетий.Ламбрехт также заявила, что для защиты неба Берлин предложил Варшаве истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot.Вечером 15 ноября на территорию Польши в Люблинском воеводстве, близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Анджей Дуда признал, что это, скорее всего, было украинское вооружение.В российском Минобороны заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
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в мире, кристина ламбрехт, анджей дуда, польша, германия, европа, eurofighter typhoon, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), инцидент с падением ракет в польше, украина
В мире, Кристина Ламбрехт, Анджей Дуда, Польша, Германия, Европа, Eurofighter Typhoon, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Инцидент с падением ракет в Польше, Украина
04:16 21.11.2022 (обновлено: 06:36 21.11.2022)
 
В Германии заявили о серьезных проблемах после ЧП в Польше

Министр обороны ФРГ Ламбрехт заявила, что ЧП в Польше обнажило бреши в европейской ПВО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВоенный автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув
Военный автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Военный автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Падение украинской ракеты в Польше обнажило бреши в европейской системе противовоздушной обороны, заявила в интервью немецкой газете Rheinische Post министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
"Мы должны стать лучше во всех областях. В частности, в области противовоздушной обороны. В Европе есть бреши", — сказала глава оборонного ведомства.
Она подчеркнула, что бундесвер столкнулся с серьезными проблемами после экономии последних десятилетий.
Ламбрехт также заявила, что для защиты неба Берлин предложил Варшаве истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot.
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Вечером 15 ноября на территорию Польши в Люблинском воеводстве, близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека.
Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Анджей Дуда признал, что это, скорее всего, было украинское вооружение.
В российском Минобороны заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
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В миреКристина ЛамбрехтАнджей ДудаПольшаГерманияЕвропаEurofighter TyphoonПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Инцидент с падением ракет в ПольшеУкраина
 
 
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