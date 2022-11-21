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Защита Астахова-младшего обжалует приговор - РИА Новости, 21.11.2022
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Защита Астахова-младшего обжалует приговор
Защита Астахова-младшего обжалует приговор - РИА Новости, 21.11.2022
Защита Астахова-младшего обжалует приговор
Защита сына известного адвоката, бывшего детского омбудсмена РФ Павла Астахова Антона обжалует приговор в 3,5 года колонии, сообщила РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:50
2022-11-21T12:50
происшествия
павел астахов
саратов
россия
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САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Защита сына известного адвоката, бывшего детского омбудсмена РФ Павла Астахова Антона обжалует приговор в 3,5 года колонии, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Шилова в понедельник.Ранее во Фрунзенском районном суде Саратова РИА Новости сообщили, что суд приговорил Павла Астахова к 3,5 годам колонии общего режима, признав его виновным по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".Как уточнили агентству в силовых структурах, суд установил, что в 2019 году Астахов при участии еще одного фигуранта помог главе одной из фирм оформить кредит на 75 миллионов рублей, после чего похитил 74 миллиона рублей из этой суммы."Полагаем, что приговор незаконный, построен на предположениях, искажении фактических обстоятельств, поэтому будем обжаловать", - сказала Шилова.По ее словам, подзащитный вину не признает, а в материалах дела "нет ни одного прямого документального доказательства его участия в той схеме, которую ему инкриминируют"."В материалах дела имеются все доказательства о том, что потерпевший сам распоряжался этими денежными средствами вместе со своими компаньонами и с лицом, которое объявлено в розыск. Астахов в этом никакого участия не принимал. Он (потерпевший) продолжал контролировать свою фирму, перечислять. Причем по одному из платежей, которые кредитные, денежные средства вообще вернулись на счет потерпевшего через полторы недели, тем не менее вменяется (хищение Астахову)", - утверждает защитник.По ее словам, защита просила оправдать Астахова, а гособвинение предлагало суду назначить ему пять лет лишения свободы. Максимально же по части 4 статьи 159 УК РФ Астахову-младшему грозило десять лет заключения.
https://ria.ru/20221031/khischenie-1828009108.html
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происшествия, павел астахов, саратов, россия
Происшествия, Павел Астахов, Саратов, Россия
12:50 21.11.2022
 
Защита Астахова-младшего обжалует приговор

Защита сына адвоката Павла Астахова Антона обжалует приговор по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости. Защита сына известного адвоката, бывшего детского омбудсмена РФ Павла Астахова Антона обжалует приговор в 3,5 года колонии, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Шилова в понедельник.
Ранее во Фрунзенском районном суде Саратова РИА Новости сообщили, что суд приговорил Павла Астахова к 3,5 годам колонии общего режима, признав его виновным по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
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"Полагаем, что приговор незаконный, построен на предположениях, искажении фактических обстоятельств, поэтому будем обжаловать", - сказала Шилова.
По ее словам, подзащитный вину не признает, а в материалах дела "нет ни одного прямого документального доказательства его участия в той схеме, которую ему инкриминируют".
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"В материалах дела имеются все доказательства о том, что потерпевший сам распоряжался этими денежными средствами вместе со своими компаньонами и с лицом, которое объявлено в розыск. Астахов в этом никакого участия не принимал. Он (потерпевший) продолжал контролировать свою фирму, перечислять. Причем по одному из платежей, которые кредитные, денежные средства вообще вернулись на счет потерпевшего через полторы недели, тем не менее вменяется (хищение Астахову)", - утверждает защитник.
По ее словам, защита просила оправдать Астахова, а гособвинение предлагало суду назначить ему пять лет лишения свободы. Максимально же по части 4 статьи 159 УК РФ Астахову-младшему грозило десять лет заключения.
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