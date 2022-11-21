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Приднестровье справляется с вызовами энергокризиса, заявил глава ПМР - РИА Новости, 21.11.2022
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Приднестровье справляется с вызовами энергокризиса, заявил глава ПМР
Приднестровье справляется с вызовами энергокризиса, заявил глава ПМР - РИА Новости, 21.11.2022
Приднестровье справляется с вызовами энергокризиса, заявил глава ПМР
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на совещании в понедельник заявил, что республика справляется с вызовами... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:26
2022-11-21T16:26
в мире
вадим красносельский
молдавия
приднестровская молдавская республика
ссср
молдовагаз
газпром
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ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на совещании в понедельник заявил, что республика справляется с вызовами возникшего в последнее время энергокризиса, сообщила пресс-служба приднестровского лидера."Приднестровье справляется с вызовами из-за сложной ситуации в энергетике. Главное - все граждане, а также детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения обеспечены отоплением", - приводит пресс-служба слова Красносельского.Ранее компания "Молдовагаз" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье - 2,3 миллиона в сутки. Это означает, что Приднестровье получит более чем на 40% меньше природного газа, чем в октябре.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, вадим красносельский, молдавия, приднестровская молдавская республика, ссср, молдовагаз, газпром
В мире, Вадим Красносельский, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, СССР, Молдовагаз, Газпром
16:26 21.11.2022
 
Приднестровье справляется с вызовами энергокризиса, заявил глава ПМР

Глава ПМР Красносельский: Приднестровье справляется с вызовами энергокризиса

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на совещании в понедельник заявил, что республика справляется с вызовами возникшего в последнее время энергокризиса, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
"Приднестровье справляется с вызовами из-за сложной ситуации в энергетике. Главное - все граждане, а также детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения обеспечены отоплением", - приводит пресс-служба слова Красносельского.
Ранее компания "Молдовагаз" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье - 2,3 миллиона в сутки. Это означает, что Приднестровье получит более чем на 40% меньше природного газа, чем в октябре.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 17:50
Предложение "деоккупации" Приднестровья может привести к войне, заявил Шор
 
В миреВадим КрасносельскийМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаСССРМолдовагазГазпром
 
 
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