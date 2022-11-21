https://ria.ru/20221121/pridnestrove-1833135130.html

Приднестровье справляется с вызовами энергокризиса, заявил глава ПМР

Приднестровье справляется с вызовами энергокризиса, заявил глава ПМР - РИА Новости, 21.11.2022

Приднестровье справляется с вызовами энергокризиса, заявил глава ПМР

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на совещании в понедельник заявил, что республика справляется с вызовами... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:26

2022-11-21T16:26

2022-11-21T16:26

в мире

вадим красносельский

молдавия

приднестровская молдавская республика

ссср

молдовагаз

газпром

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ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на совещании в понедельник заявил, что республика справляется с вызовами возникшего в последнее время энергокризиса, сообщила пресс-служба приднестровского лидера."Приднестровье справляется с вызовами из-за сложной ситуации в энергетике. Главное - все граждане, а также детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения обеспечены отоплением", - приводит пресс-служба слова Красносельского.Ранее компания "Молдовагаз" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье - 2,3 миллиона в сутки. Это означает, что Приднестровье получит более чем на 40% меньше природного газа, чем в октябре.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20221027/deokkupatsiya-1827283392.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

ссср

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в мире, вадим красносельский, молдавия, приднестровская молдавская республика, ссср, молдовагаз, газпром