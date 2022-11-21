https://ria.ru/20221121/predpriyatiya-1833134698.html
Азаров провел совещание по цифровой трансформации самарских предприятий
Азаров провел совещание по цифровой трансформации самарских предприятий - РИА Новости, 21.11.2022
Азаров провел совещание по цифровой трансформации самарских предприятий
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам цифровой трансформации промышленных предприятий региона, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:24
2022-11-21T16:24
2022-11-21T16:24
экономика
технологии
дмитрий азаров
самарская область
объединенная двигателестроительная корпорация
ростех
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САМАРА, 21 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам цифровой трансформации промышленных предприятий региона, сообщила пресс-служба облправительства."Глава региона Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам цифровой трансформации промышленных предприятий Самарской области", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в мероприятии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, заместитель генерального директора "Ростеха" Александр Назаров и проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков, представители министерства промышленности и торговли Самарской области, научного сообщества, руководители промышленных предприятий региона."Все мы понимаем, насколько тема цифровой трансформации важна и актуальна, особенно в условиях, когда враждебными странами предпринимается попытка глобальной изоляции России по всем направлениям. Глава государства поставил перед нами задачу обеспечить технологический суверенитет. Решение задачи невозможно без цифровой трансформации научно-технологических, производственных процессов. Технологии цифровой трансформации позволяют в сжатые сроки обеспечить выпуск новой продукции, повысить качество проектирования изделий и результативность проводимых испытаний с одновременным существенным снижением затрат", - цитирует Азарова пресс-служба.Как отметил Шпак, Самарская область является не только одним из крупнейших промышленных регионов, но и обладает значительным научным потенциалом, в том числе, в сфере цифровых решений. Он поблагодарил главу региона за внимание к вопросам цифровизации промышленности.На совещании Боровков представил опыт внедрения цифровой трансформации на предприятиях на основе цифровых двойников. Также он рассказал об образовательных программах, которые реализует Санкт-Петербургский политехнический университет в рамках цифровизации. По данным пресс-службы, это не только очные, но и онлайн-курсы, образовательные треки, которые проводятся по заказу предприятий, в том числе самарских компаний."Если бы мы объединили то, чем занимается университет Петра Великого и Федеральный центр компетенций, могли бы получить колоссальный эффект для промышленности, а значит для всей страны. Самарская область как пилот здесь готова отработать", - приводит слова Азарова пресс-служба.Губернатор предложил на региональном уровне реализовать такой проект, к этой работе по его поручению подключится Институт регионального развития — управляющая компания НОЦ "Инженерия будущего".Азаров напомнил, что в регионе реализуется курируемая Объединенной двигателестроительной корпорацией программа "Крылья Ростеха" по подготовке инженеров нового поколения с набором передовых "цифровых" компетенций, полностью готовых к работе в современных условиях на предприятиях авиадвигателестроительной отрасли."Давайте продумаем, чтобы эти ребята проходили практику не только на предприятиях, но и в университете Петра Великого, образовательный модуль - в первую очередь для них", - цитирует Азарова пресс-служба. Также он предложил пригласить на работу в центр конструкторских разработок "ОДК-Кузнецов" молодых специалистов из университета Петра Великого.
https://ria.ru/20221118/it-1832522923.html
https://ria.ru/20220825/konferentsiya-1812170563.html
https://ria.ru/20221024/tekhnologii-1826145476.html
https://ria.ru/20221111/soglashenie-1830914601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, дмитрий азаров, самарская область, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех
Экономика, Технологии, Дмитрий Азаров, Самарская область, Объединенная двигателестроительная корпорация, Ростех
Азаров провел совещание по цифровой трансформации самарских предприятий
Азаров провел совещание по цифровой трансформации предприятий Самарской области
САМАРА, 21 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам цифровой трансформации промышленных предприятий региона, сообщила пресс-служба облправительства.
"Глава региона Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам цифровой трансформации промышленных предприятий Самарской области", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в мероприятии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ
Василий Шпак, заместитель генерального директора "Ростеха
" Александр Назаров и проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков
, представители министерства промышленности и торговли Самарской области, научного сообщества, руководители промышленных предприятий региона.
"Все мы понимаем, насколько тема цифровой трансформации важна и актуальна, особенно в условиях, когда враждебными странами предпринимается попытка глобальной изоляции России по всем направлениям. Глава государства поставил перед нами задачу обеспечить технологический суверенитет. Решение задачи невозможно без цифровой трансформации научно-технологических, производственных процессов. Технологии цифровой трансформации позволяют в сжатые сроки обеспечить выпуск новой продукции, повысить качество проектирования изделий и результативность проводимых испытаний с одновременным существенным снижением затрат", - цитирует Азарова пресс-служба.
Как отметил Шпак, Самарская область является не только одним из крупнейших промышленных регионов, но и обладает значительным научным потенциалом, в том числе, в сфере цифровых решений. Он поблагодарил главу региона за внимание к вопросам цифровизации промышленности.
На совещании Боровков представил опыт внедрения цифровой трансформации на предприятиях на основе цифровых двойников. Также он рассказал об образовательных программах, которые реализует Санкт-Петербургский политехнический университет
в рамках цифровизации. По данным пресс-службы, это не только очные, но и онлайн-курсы, образовательные треки, которые проводятся по заказу предприятий, в том числе самарских компаний.
"Если бы мы объединили то, чем занимается университет Петра Великого и Федеральный центр компетенций, могли бы получить колоссальный эффект для промышленности, а значит для всей страны. Самарская область как пилот здесь готова отработать", - приводит слова Азарова пресс-служба.
Губернатор предложил на региональном уровне реализовать такой проект, к этой работе по его поручению подключится Институт регионального развития — управляющая компания НОЦ "Инженерия будущего".
Азаров напомнил, что в регионе реализуется курируемая Объединенной двигателестроительной корпорацией
программа "Крылья Ростеха" по подготовке инженеров нового поколения с набором передовых "цифровых" компетенций, полностью готовых к работе в современных условиях на предприятиях авиадвигателестроительной отрасли.
"Давайте продумаем, чтобы эти ребята проходили практику не только на предприятиях, но и в университете Петра Великого, образовательный модуль - в первую очередь для них", - цитирует Азарова пресс-служба. Также он предложил пригласить на работу в центр конструкторских разработок "ОДК-Кузнецов" молодых специалистов из университета Петра Великого.