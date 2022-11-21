https://ria.ru/20221121/predpriyatiya-1833134698.html

Азаров провел совещание по цифровой трансформации самарских предприятий

Азаров провел совещание по цифровой трансформации самарских предприятий - РИА Новости, 21.11.2022

Азаров провел совещание по цифровой трансформации самарских предприятий

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам цифровой трансформации промышленных предприятий региона, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:24

2022-11-21T16:24

2022-11-21T16:24

экономика

технологии

дмитрий азаров

самарская область

объединенная двигателестроительная корпорация

ростех

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САМАРА, 21 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам цифровой трансформации промышленных предприятий региона, сообщила пресс-служба облправительства."Глава региона Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам цифровой трансформации промышленных предприятий Самарской области", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в мероприятии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, заместитель генерального директора "Ростеха" Александр Назаров и проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков, представители министерства промышленности и торговли Самарской области, научного сообщества, руководители промышленных предприятий региона."Все мы понимаем, насколько тема цифровой трансформации важна и актуальна, особенно в условиях, когда враждебными странами предпринимается попытка глобальной изоляции России по всем направлениям. Глава государства поставил перед нами задачу обеспечить технологический суверенитет. Решение задачи невозможно без цифровой трансформации научно-технологических, производственных процессов. Технологии цифровой трансформации позволяют в сжатые сроки обеспечить выпуск новой продукции, повысить качество проектирования изделий и результативность проводимых испытаний с одновременным существенным снижением затрат", - цитирует Азарова пресс-служба.Как отметил Шпак, Самарская область является не только одним из крупнейших промышленных регионов, но и обладает значительным научным потенциалом, в том числе, в сфере цифровых решений. Он поблагодарил главу региона за внимание к вопросам цифровизации промышленности.На совещании Боровков представил опыт внедрения цифровой трансформации на предприятиях на основе цифровых двойников. Также он рассказал об образовательных программах, которые реализует Санкт-Петербургский политехнический университет в рамках цифровизации. По данным пресс-службы, это не только очные, но и онлайн-курсы, образовательные треки, которые проводятся по заказу предприятий, в том числе самарских компаний."Если бы мы объединили то, чем занимается университет Петра Великого и Федеральный центр компетенций, могли бы получить колоссальный эффект для промышленности, а значит для всей страны. Самарская область как пилот здесь готова отработать", - приводит слова Азарова пресс-служба.Губернатор предложил на региональном уровне реализовать такой проект, к этой работе по его поручению подключится Институт регионального развития — управляющая компания НОЦ "Инженерия будущего".Азаров напомнил, что в регионе реализуется курируемая Объединенной двигателестроительной корпорацией программа "Крылья Ростеха" по подготовке инженеров нового поколения с набором передовых "цифровых" компетенций, полностью готовых к работе в современных условиях на предприятиях авиадвигателестроительной отрасли."Давайте продумаем, чтобы эти ребята проходили практику не только на предприятиях, но и в университете Петра Великого, образовательный модуль - в первую очередь для них", - цитирует Азарова пресс-служба. Также он предложил пригласить на работу в центр конструкторских разработок "ОДК-Кузнецов" молодых специалистов из университета Петра Великого.

https://ria.ru/20221118/it-1832522923.html

https://ria.ru/20220825/konferentsiya-1812170563.html

https://ria.ru/20221024/tekhnologii-1826145476.html

https://ria.ru/20221111/soglashenie-1830914601.html

самарская область

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Кирилл Волков

экономика, технологии, дмитрий азаров, самарская область, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех