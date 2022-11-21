Рейтинг@Mail.ru
Азаров провел совещание по цифровой трансформации самарских предприятий - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/predpriyatiya-1833134698.html
Азаров провел совещание по цифровой трансформации самарских предприятий
Азаров провел совещание по цифровой трансформации самарских предприятий - РИА Новости, 21.11.2022
Азаров провел совещание по цифровой трансформации самарских предприятий
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам цифровой трансформации промышленных предприятий региона, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:24
2022-11-21T16:24
экономика
технологии
дмитрий азаров
самарская область
объединенная двигателестроительная корпорация
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735484809_0:22:2926:1668_1920x0_80_0_0_3e0107a272510742b8d9acc6784574a4.jpg
САМАРА, 21 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам цифровой трансформации промышленных предприятий региона, сообщила пресс-служба облправительства."Глава региона Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам цифровой трансформации промышленных предприятий Самарской области", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в мероприятии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, заместитель генерального директора "Ростеха" Александр Назаров и проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков, представители министерства промышленности и торговли Самарской области, научного сообщества, руководители промышленных предприятий региона."Все мы понимаем, насколько тема цифровой трансформации важна и актуальна, особенно в условиях, когда враждебными странами предпринимается попытка глобальной изоляции России по всем направлениям. Глава государства поставил перед нами задачу обеспечить технологический суверенитет. Решение задачи невозможно без цифровой трансформации научно-технологических, производственных процессов. Технологии цифровой трансформации позволяют в сжатые сроки обеспечить выпуск новой продукции, повысить качество проектирования изделий и результативность проводимых испытаний с одновременным существенным снижением затрат", - цитирует Азарова пресс-служба.Как отметил Шпак, Самарская область является не только одним из крупнейших промышленных регионов, но и обладает значительным научным потенциалом, в том числе, в сфере цифровых решений. Он поблагодарил главу региона за внимание к вопросам цифровизации промышленности.На совещании Боровков представил опыт внедрения цифровой трансформации на предприятиях на основе цифровых двойников. Также он рассказал об образовательных программах, которые реализует Санкт-Петербургский политехнический университет в рамках цифровизации. По данным пресс-службы, это не только очные, но и онлайн-курсы, образовательные треки, которые проводятся по заказу предприятий, в том числе самарских компаний."Если бы мы объединили то, чем занимается университет Петра Великого и Федеральный центр компетенций, могли бы получить колоссальный эффект для промышленности, а значит для всей страны. Самарская область как пилот здесь готова отработать", - приводит слова Азарова пресс-служба.Губернатор предложил на региональном уровне реализовать такой проект, к этой работе по его поручению подключится Институт регионального развития — управляющая компания НОЦ "Инженерия будущего".Азаров напомнил, что в регионе реализуется курируемая Объединенной двигателестроительной корпорацией программа "Крылья Ростеха" по подготовке инженеров нового поколения с набором передовых "цифровых" компетенций, полностью готовых к работе в современных условиях на предприятиях авиадвигателестроительной отрасли."Давайте продумаем, чтобы эти ребята проходили практику не только на предприятиях, но и в университете Петра Великого, образовательный модуль - в первую очередь для них", - цитирует Азарова пресс-служба. Также он предложил пригласить на работу в центр конструкторских разработок "ОДК-Кузнецов" молодых специалистов из университета Петра Великого.
https://ria.ru/20221118/it-1832522923.html
https://ria.ru/20220825/konferentsiya-1812170563.html
https://ria.ru/20221024/tekhnologii-1826145476.html
https://ria.ru/20221111/soglashenie-1830914601.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735484809_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_755de9a7942e880814748f5f6635fce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, дмитрий азаров, самарская область, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех
Экономика, Технологии, Дмитрий Азаров, Самарская область, Объединенная двигателестроительная корпорация, Ростех
16:24 21.11.2022
 
Азаров провел совещание по цифровой трансформации самарских предприятий

Азаров провел совещание по цифровой трансформации предприятий Самарской области

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 21 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам цифровой трансформации промышленных предприятий региона, сообщила пресс-служба облправительства.
"Глава региона Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам цифровой трансформации промышленных предприятий Самарской области", - говорится в сообщении.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл межрегиональную IТ-конференцию Отечественный софт: путь к технологическому лидерству
18 ноября, 15:51
Азаров открыл межрегиональную IТ-конференцию в Самаре
По данным пресс-службы, в мероприятии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, заместитель генерального директора "Ростеха" Александр Назаров и проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков, представители министерства промышленности и торговли Самарской области, научного сообщества, руководители промышленных предприятий региона.
"Все мы понимаем, насколько тема цифровой трансформации важна и актуальна, особенно в условиях, когда враждебными странами предпринимается попытка глобальной изоляции России по всем направлениям. Глава государства поставил перед нами задачу обеспечить технологический суверенитет. Решение задачи невозможно без цифровой трансформации научно-технологических, производственных процессов. Технологии цифровой трансформации позволяют в сжатые сроки обеспечить выпуск новой продукции, повысить качество проектирования изделий и результативность проводимых испытаний с одновременным существенным снижением затрат", - цитирует Азарова пресс-служба.
Как отметил Шпак, Самарская область является не только одним из крупнейших промышленных регионов, но и обладает значительным научным потенциалом, в том числе, в сфере цифровых решений. Он поблагодарил главу региона за внимание к вопросам цифровизации промышленности.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в конференции работников АвтоВАЗа
25 августа, 19:02
Самарский губернатор принял участие в конференции работников "АвтоВАЗа"
На совещании Боровков представил опыт внедрения цифровой трансформации на предприятиях на основе цифровых двойников. Также он рассказал об образовательных программах, которые реализует Санкт-Петербургский политехнический университет в рамках цифровизации. По данным пресс-службы, это не только очные, но и онлайн-курсы, образовательные треки, которые проводятся по заказу предприятий, в том числе самарских компаний.
"Если бы мы объединили то, чем занимается университет Петра Великого и Федеральный центр компетенций, могли бы получить колоссальный эффект для промышленности, а значит для всей страны. Самарская область как пилот здесь готова отработать", - приводит слова Азарова пресс-служба.
Губернатор предложил на региональном уровне реализовать такой проект, к этой работе по его поручению подключится Институт регионального развития — управляющая компания НОЦ "Инженерия будущего".
Рейтинг российских регионов по научно-технологическому развитию
24 октября, 00:00Инфографика
Рейтинг российских регионов по научно-технологическому развитию
Азаров напомнил, что в регионе реализуется курируемая Объединенной двигателестроительной корпорацией программа "Крылья Ростеха" по подготовке инженеров нового поколения с набором передовых "цифровых" компетенций, полностью готовых к работе в современных условиях на предприятиях авиадвигателестроительной отрасли.
"Давайте продумаем, чтобы эти ребята проходили практику не только на предприятиях, но и в университете Петра Великого, образовательный модуль - в первую очередь для них", - цитирует Азарова пресс-служба. Также он предложил пригласить на работу в центр конструкторских разработок "ОДК-Кузнецов" молодых специалистов из университета Петра Великого.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Сбербанка Герман Греф заключают соглашение об открытии в Самаре Школы 21 - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 17:43
Азаров и Греф заключили соглашение об открытии в Самаре "Школы 21"
 
ЭкономикаТехнологииДмитрий АзаровСамарская областьОбъединенная двигателестроительная корпорацияРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала