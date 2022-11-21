https://ria.ru/20221121/prazdnik-1832995094.html

Путин поздравил работников и ветеранов ФНС с профессиональным праздником

Путин поздравил работников и ветеранов ФНС с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.11.2022

Путин поздравил работников и ветеранов ФНС с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной налоговой службы с днем работника налоговых органов Российской Федерации,... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T09:30

2022-11-21T09:30

2022-11-21T09:30

россия

владимир путин

федеральная налоговая служба (фнс россии)

день работника налоговых органов рф

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной налоговой службы с днем работника налоговых органов Российской Федерации, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с Днём работника налоговых органов Российской Федерации. На протяжении многих лет сотрудники ФНС России вносят значимый вклад в укрепление единой налоговой системы страны, повышение ее результативности и открытости, модернизацию профильного законодательства", - говорится в телеграмме."ФНС России неизменно ориентируется на широкое внедрение инновационных технологий, лучшие отечественные и мировые практики, совершенствует административные процедуры, ориентируясь на запросы граждан, бизнеса, предприятий и компаний", - отметил президент.Путин выразил уверенность в том, что сотрудники ведомства и впредь будут с честью выполнять поставленные задачи, а также подчеркнул, что от результатов их работы зависят устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, осуществление масштабных программ в сфере здравоохранения, науки, образования, формирование благоприятного предпринимательского, инвестиционного климата и в целом обеспечение экономической безопасности страны.

https://ria.ru/20221121/prazdnik-1832466860.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии), день работника налоговых органов рф