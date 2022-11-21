https://ria.ru/20221121/prazdnik-1832995094.html
Путин поздравил работников и ветеранов ФНС с профессиональным праздником
Путин поздравил работников и ветеранов ФНС с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.11.2022
Путин поздравил работников и ветеранов ФНС с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной налоговой службы с днем работника налоговых органов Российской Федерации,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T09:30
2022-11-21T09:30
2022-11-21T09:30
россия
владимир путин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
день работника налоговых органов рф
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной налоговой службы с днем работника налоговых органов Российской Федерации, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с Днём работника налоговых органов Российской Федерации. На протяжении многих лет сотрудники ФНС России вносят значимый вклад в укрепление единой налоговой системы страны, повышение ее результативности и открытости, модернизацию профильного законодательства", - говорится в телеграмме."ФНС России неизменно ориентируется на широкое внедрение инновационных технологий, лучшие отечественные и мировые практики, совершенствует административные процедуры, ориентируясь на запросы граждан, бизнеса, предприятий и компаний", - отметил президент.Путин выразил уверенность в том, что сотрудники ведомства и впредь будут с честью выполнять поставленные задачи, а также подчеркнул, что от результатов их работы зависят устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, осуществление масштабных программ в сфере здравоохранения, науки, образования, формирование благоприятного предпринимательского, инвестиционного климата и в целом обеспечение экономической безопасности страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии), день работника налоговых органов рф
Россия, Владимир Путин, Федеральная налоговая служба (ФНС России), День работника налоговых органов РФ
Путин поздравил работников и ветеранов ФНС с профессиональным праздником
Президент Путин поздравил работников и ветеранов ФНС с профессиональным праздником
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной налоговой службы с днем работника налоговых органов Российской Федерации, соответствующая телеграмма опубликована
на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с Днём работника налоговых органов Российской Федерации. На протяжении многих лет сотрудники ФНС
России вносят значимый вклад в укрепление единой налоговой системы страны, повышение ее результативности и открытости, модернизацию профильного законодательства", - говорится в телеграмме.
"ФНС России неизменно ориентируется на широкое внедрение инновационных технологий, лучшие отечественные и мировые практики, совершенствует административные процедуры, ориентируясь на запросы граждан, бизнеса, предприятий и компаний", - отметил президент.
Путин выразил уверенность в том, что сотрудники ведомства и впредь будут с честью выполнять поставленные задачи, а также подчеркнул, что от результатов их работы зависят устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, осуществление масштабных программ в сфере здравоохранения, науки, образования, формирование благоприятного предпринимательского, инвестиционного климата и в целом обеспечение экономической безопасности страны.