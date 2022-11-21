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Полицейские спасли семь человек из пожара на московском складе
Полицейские спасли семь человек из пожара на московском складе - РИА Новости, 21.11.2022
Полицейские спасли семь человек из пожара на московском складе
Полиция помогла вывести шестерых взрослых и одного ребенка из горящего склада на Комсомольской площади в Москве, сообщило Управление на транспорте МВД России по РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:42
2022-11-21T15:42
2022-11-21T16:56
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на площади трех вокзалов в москве
следственный комитет россии (ск рф)
таджикистан
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Полиция помогла вывести шестерых взрослых и одного ребенка из горящего склада на Комсомольской площади в Москве, сообщило Управление на транспорте МВД России по ЦФО.В ведомстве отметили, что рядом с горевшим складским зданием располагается линейный отдел полиции, поэтому личный состав пришлось эвакуировать. При этом один из силовиков — Заурбек Гуриев услышал, что из горящего здания доносятся крики людей."Полицейский мгновенно сориентировался, бросился к пожарному щитку за ломом и крикнул коллегам, что в горящем помещении заблокированы люди. В течение нескольких минут транспортные полицейские вскрыли закрытый вход и освободили из дымового плена семерых человек, включая девочку четырех лет — дочку одной из работниц склада", — говорится в заявлении.Накануне на цветочной базе на Комсомольской площади в Москве вспыхнул пожар. Поданным столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячи квадратных метров. Погибли семь человек, из них шесть россиян и один гражданин Таджикистана. Как сообщили в СК, причинами пожара стали в том числе ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
2022-11-21T15:42
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве, следственный комитет россии (ск рф), таджикистан
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на площади трех вокзалов в Москве, Следственный комитет России (СК РФ), Таджикистан
15:42 21.11.2022 (обновлено: 16:56 21.11.2022)
Полицейские спасли семь человек из пожара на московском складе
Полицейские спасли семь человек из горящего склада на Комсомольской площади в Москве