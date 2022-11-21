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При пожаре в Москве погибли шесть россиян и гражданин Таджикистана

При пожаре в Москве погибли шесть россиян и гражданин Таджикистана - РИА Новости, 21.11.2022

При пожаре в Москве погибли шесть россиян и гражданин Таджикистана

Шесть россиян и один гражданин Таджикистана погибли, по предварительным данным, в результате пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в центре... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T10:00

2022-11-21T10:00

2022-11-21T10:00

происшествия

таджикистан

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на площади трех вокзалов в москве

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Шесть россиян и один гражданин Таджикистана погибли, по предварительным данным, в результате пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Он добавил, что для опознания тел погибших будут назначены судебно-медицинские экспертизы.Пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади в воскресенье. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на 2,5 тысячах "квадратов". Пожар удалось локализовать в 18.20, а в 22.03 спасатели ликвидировали открытое горение. В 23.55 пожар был потушен.

таджикистан

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы 2022-11-21T10:00 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, таджикистан, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве, видео