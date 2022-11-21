Рейтинг@Mail.ru
Пожар на Комсомольской площади в Москве полностью ликвидировали - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/pozhar-1832969769.html
Пожар на Комсомольской площади в Москве полностью ликвидировали
Пожар на Комсомольской площади в Москве полностью ликвидировали - РИА Новости, 21.11.2022
Пожар на Комсомольской площади в Москве полностью ликвидировали
Спасатели полностью потушили крупный пожар на Комсомольской площади в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T00:10
2022-11-21T00:19
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на площади трех вокзалов в москве
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832968335_0:112:1082:720_1920x0_80_0_0_f4df8c40b7388095dd9fbb1672852f16.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Спасатели полностью потушили крупный пожар на Комсомольской площади в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.В ведомстве также напомнили, что инцидент привел к пяти жертвам, один человек пострадал."К тушению пожара привлечены 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд", — добавляется в сообщении.В воскресенье днем в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 вспыхнул пожар, наблюдалось сильное задымление. Из помещения эвакуировали семь человек.Возгорание на складе локализовали в 18:20, а в 22:03 — ликвидировали открытое горение.СК выясняет причины произошедшего, свидетелей опрашивают.
https://ria.ru/20221120/normativy-1832963991.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
2022-11-21T00:10
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832968335_121:0:1081:720_1920x0_80_0_0_42a94ec5f24f109c715eb2669e384c81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве, россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на площади трех вокзалов в Москве, Россия
00:10 21.11.2022 (обновлено: 00:19 21.11.2022)
 
Пожар на Комсомольской площади в Москве полностью ликвидировали

МЧС сообщило о ликвидации крупного пожара на Комсомольской площади в Москве

© Фото : ГУ МЧС по г. МосквеТушение пожара на Комсомольской площади в Москве
Тушение пожара на Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : ГУ МЧС по г. Москве
Тушение пожара на Комсомольской площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Спасатели полностью потушили крупный пожар на Комсомольской площади в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 23.55 пожар был полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что инцидент привел к пяти жертвам, один человек пострадал.
"К тушению пожара привлечены 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд", — добавляется в сообщении.
В воскресенье днем в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 вспыхнул пожар, наблюдалось сильное задымление. Из помещения эвакуировали семь человек.
Возгорание на складе локализовали в 18:20, а в 22:03 — ликвидировали открытое горение.
СК выясняет причины произошедшего, свидетелей опрашивают.
Тушение пожара на Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 23:08
Гигиенические нормативы в районе пожара в центре Москвы не превышены
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар на площади трех вокзалов в МосквеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала