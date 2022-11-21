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Пожар на Комсомольской площади в Москве полностью ликвидировали
Пожар на Комсомольской площади в Москве полностью ликвидировали - РИА Новости, 21.11.2022
Пожар на Комсомольской площади в Москве полностью ликвидировали
Спасатели полностью потушили крупный пожар на Комсомольской площади в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T00:10
2022-11-21T00:10
2022-11-21T00:19
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на площади трех вокзалов в москве
россия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Спасатели полностью потушили крупный пожар на Комсомольской площади в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.В ведомстве также напомнили, что инцидент привел к пяти жертвам, один человек пострадал."К тушению пожара привлечены 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд", — добавляется в сообщении.В воскресенье днем в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 вспыхнул пожар, наблюдалось сильное задымление. Из помещения эвакуировали семь человек.Возгорание на складе локализовали в 18:20, а в 22:03 — ликвидировали открытое горение.СК выясняет причины произошедшего, свидетелей опрашивают.
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Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
2022-11-21T00:10
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве, россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар на площади трех вокзалов в Москве, Россия
00:10 21.11.2022 (обновлено: 00:19 21.11.2022)
Пожар на Комсомольской площади в Москве полностью ликвидировали
МЧС сообщило о ликвидации крупного пожара на Комсомольской площади в Москве
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Спасатели полностью потушили крупный пожар на Комсомольской площади в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В 23.55 пожар был полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что инцидент привел к пяти жертвам, один человек пострадал.
"К тушению пожара привлечены 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд", — добавляется в сообщении.
В воскресенье днем в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 вспыхнул пожар, наблюдалось сильное задымление. Из помещения эвакуировали семь человек.
Возгорание на складе локализовали в 18:20, а в 22:03 — ликвидировали открытое горение.
СК
выясняет причины произошедшего, свидетелей опрашивают.