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Пожар на Комсомольской площади в Москве полностью ликвидировали

Пожар на Комсомольской площади в Москве полностью ликвидировали - РИА Новости, 21.11.2022

Пожар на Комсомольской площади в Москве полностью ликвидировали

Спасатели полностью потушили крупный пожар на Комсомольской площади в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T00:10

2022-11-21T00:10

2022-11-21T00:19

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на площади трех вокзалов в москве

россия

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Спасатели полностью потушили крупный пожар на Комсомольской площади в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.В ведомстве также напомнили, что инцидент привел к пяти жертвам, один человек пострадал."К тушению пожара привлечены 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд", — добавляется в сообщении.В воскресенье днем в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 вспыхнул пожар, наблюдалось сильное задымление. Из помещения эвакуировали семь человек.Возгорание на складе локализовали в 18:20, а в 22:03 — ликвидировали открытое горение.СК выясняет причины произошедшего, свидетелей опрашивают.

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Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы 2022-11-21T00:10 true PT0M34S

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на площади трех вокзалов в москве, россия