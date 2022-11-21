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ВСУ за сутки потеряли более 30 человек и два танка в ДНР - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/poteri-1833011063.html
ВСУ за сутки потеряли более 30 человек и два танка в ДНР
ВСУ за сутки потеряли более 30 человек и два танка в ДНР - РИА Новости, 21.11.2022
ВСУ за сутки потеряли более 30 человек и два танка в ДНР
Потери украинских войск в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки превысили 30 человек, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:58
2022-11-21T11:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
т-72б
народная милиция днр
вооруженные силы украины
россия
украина
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ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Потери украинских войск в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки превысили 30 человек, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две самоходные артиллерийские установки (2С1 "Гвоздика"), два танка (Т-64БВ, Т-72Б), семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 30 человек", — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.За предыдущий день ВСУ потеряли в регионе более 60 человек, две гаубицы Д-30, три танка Т-72М1, восемь автомобилей повышенной проходимости и два полевых пункта управления беспилотниками.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, т-72б, народная милиция днр, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Т-72Б, Народная милиция ДНР, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
10:58 21.11.2022 (обновлено: 11:32 21.11.2022)
 
ВСУ за сутки потеряли более 30 человек и два танка в ДНР

Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли более 30 человек и два танка

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в медиабанкУничтоженная украинская бронетехника в Донецкой области
Уничтоженная украинская бронетехника в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Уничтоженная украинская бронетехника в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Потери украинских войск в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки превысили 30 человек, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две самоходные артиллерийские установки (2С1 "Гвоздика"), два танка (Т-64БВ, Т-72Б), семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 30 человек", — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
За предыдущий день ВСУ потеряли в регионе более 60 человек, две гаубицы Д-30, три танка Т-72М1, восемь автомобилей повышенной проходимости и два полевых пункта управления беспилотниками.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 ноября, 16:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаТ-72БНародная милиция ДНРВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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