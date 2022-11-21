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ВСУ за сутки потеряли более 30 человек и два танка в ДНР

ВСУ за сутки потеряли более 30 человек и два танка в ДНР - РИА Новости, 21.11.2022

ВСУ за сутки потеряли более 30 человек и два танка в ДНР

Потери украинских войск в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки превысили 30 человек, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T10:58

2022-11-21T10:58

2022-11-21T11:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

т-72б

народная милиция днр

вооруженные силы украины

россия

украина

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ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Потери украинских войск в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки превысили 30 человек, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две самоходные артиллерийские установки (2С1 "Гвоздика"), два танка (Т-64БВ, Т-72Б), семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 30 человек", — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.За предыдущий день ВСУ потеряли в регионе более 60 человек, две гаубицы Д-30, три танка Т-72М1, восемь автомобилей повышенной проходимости и два полевых пункта управления беспилотниками.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

донецкая народная республика

россия

украина

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донецкая народная республика, т-72б, народная милиция днр, вооруженные силы украины, россия, украина