10:58 21.11.2022 (обновлено: 11:32 21.11.2022)
ВСУ за сутки потеряли более 30 человек и два танка в ДНР
Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли более 30 человек и два танка
© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в медиабанкУничтоженная украинская бронетехника в Донецкой области
Уничтоженная украинская бронетехника в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Потери украинских войск в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки превысили 30 человек, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две самоходные артиллерийские установки (2С1 "Гвоздика"), два танка (Т-64БВ, Т-72Б), семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 30 человек", — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
За предыдущий день ВСУ потеряли в регионе более 60 человек, две гаубицы Д-30, три танка Т-72М1, восемь автомобилей повышенной проходимости и два полевых пункта управления беспилотниками.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.