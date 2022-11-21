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Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 30 человек и два БТР
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 30 человек и два БТР - РИА Новости, 21.11.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 30 человек и два БТР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, два бронетранспортёра, четыре беспилотных летательных аппарата, сообщила в понедельник Народная... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:23
2022-11-21T10:23
2022-11-21T10:24
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
народная милиция лнр
вооруженные силы украины
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россия
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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 30 человек, два бронетранспортёра, четыре беспилотных летательных аппарата, сообщила в понедельник Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 30 человек личного состава, два бронетранспортёра, четыре беспилотных летательных аппарата, 11 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В воскресенье Народная милиция сообщала, что украинские войска потеряли до 55 человек, один танк, три бронетранспортёра, две артиллерийские установки, 17 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221120/spetsoperatsiya-1832953318.html
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луганская народная республика, народная милиция лнр, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛНР, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
10:23 21.11.2022 (обновлено: 10:24 21.11.2022)
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 30 человек и два БТР
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 30 человек и два БТР