https://ria.ru/20221121/postavka-1833228454.html

Новая АЭС в Финляндии на месяц задержит поставку энергии, сообщил оператор

Новая АЭС в Финляндии на месяц задержит поставку энергии, сообщил оператор - РИА Новости, 21.11.2022

Новая АЭС в Финляндии на месяц задержит поставку энергии, сообщил оператор

Третий энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии введут в тестовую эксплуатацию не ранее 11 декабря, а регулярное производство электричества начнется не ранее... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T23:46

2022-11-21T23:46

2022-11-21T23:46

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя — РИА Новости. Третий энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии введут в тестовую эксплуатацию не ранее 11 декабря, а регулярное производство электричества начнется не ранее конца января 2023 года, сообщает компания-оператор АЭС Teollisuuden Voima (TVO).Ранее сообщалось, что регулярное производство электроэнергии на третьем реакторе АЭС Олкилуото начнется 14 декабря.Как сообщала TVO 18 октября, во время работ по техническому обслуживанию и контролю были обнаружены повреждения внутренних частей насосов питательной воды, расположенных в машинном зале "Олкилуото-3", что и стало причиной задержки ввода в эксплуатацию."По информации консорциума поставщиков станции Areva-Siemens, производство электроэнергии будет продолжено не ранее 11 декабря 2022 года, и, таким образом, регулярное производство электроэнергии начнется не ранее конца января 2023 года", - говорится в сообщении TVO.Уточняется, что окончательные результаты исследования поломки и детальный график ввода станции в эксплуатацию должен быть получен не позднее декабря.Третий энергоблок АЭС "Олкилуото" был запущен в тестовую эксплуатацию в апреле.Планируется, что АЭС "Олкилуото-3" будет производить примерно 14% потребности Финляндии в электроэнергии.АЭС "Олкилуото" - атомная электростанция в Западной Финляндии. Станция расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на острове Олкилуото. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой Финляндией энергии.

https://ria.ru/20221121/rosatom-1833150830.html

https://ria.ru/20221119/rosatom-1832735709.html

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в мире, финляндия, балтийское море