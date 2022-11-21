https://ria.ru/20221121/pomosch-1833202677.html

Германия профинансирует почти треть пакета помощи для Молдавии

Германия профинансирует почти треть пакета помощи для Молдавии - РИА Новости, 21.11.2022

Германия профинансирует почти треть пакета помощи для Молдавии

Доля Германии в пакете дополнительной международной помощи Молдавии на фоне энергокризиса составит 32 миллиона евро из 100, сообщила министр иностранных дел ФРГ РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T20:35

2022-11-21T20:35

2022-11-21T20:35

жкх

анналена бербок

майя санду

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германия

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мид германии

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БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Доля Германии в пакете дополнительной международной помощи Молдавии на фоне энергокризиса составит 32 миллиона евро из 100, сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.По словам главы МИД ФРГ, участие Германии в новом, дополнительном пакете помощи для республики составит 32 миллиона из 100. Средства должны поступить в виде "очень конкретной зимней помощи". Среди прочего, они предназначены для постройки необходимой инфраструктуры и возобновляемых источников энергии, добавила Бербок.Ранее президент Молдавии Майя Санду в рамках третьего заседания платформы финансовой поддержки Молдавии заявила, что страна столкнулась с острым энергетическим кризисом, поэтому без помощи властей граждане не смогут оплачивать коммунальные счета.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.

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Евгения Нефедова

жкх, анналена бербок, майя санду, молдавия, германия, париж, мид германии, газпром, молдовагаз