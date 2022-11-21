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Германия профинансирует почти треть пакета помощи для Молдавии - РИА Новости, 21.11.2022
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Германия профинансирует почти треть пакета помощи для Молдавии
Германия профинансирует почти треть пакета помощи для Молдавии - РИА Новости, 21.11.2022
Германия профинансирует почти треть пакета помощи для Молдавии
Доля Германии в пакете дополнительной международной помощи Молдавии на фоне энергокризиса составит 32 миллиона евро из 100, сообщила министр иностранных дел ФРГ РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T20:35
2022-11-21T20:35
жкх
анналена бербок
майя санду
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БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Доля Германии в пакете дополнительной международной помощи Молдавии на фоне энергокризиса составит 32 миллиона евро из 100, сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.По словам главы МИД ФРГ, участие Германии в новом, дополнительном пакете помощи для республики составит 32 миллиона из 100. Средства должны поступить в виде "очень конкретной зимней помощи". Среди прочего, они предназначены для постройки необходимой инфраструктуры и возобновляемых источников энергии, добавила Бербок.Ранее президент Молдавии Майя Санду в рамках третьего заседания платформы финансовой поддержки Молдавии заявила, что страна столкнулась с острым энергетическим кризисом, поэтому без помощи властей граждане не смогут оплачивать коммунальные счета.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
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жкх, анналена бербок, майя санду, молдавия, германия, париж, мид германии, газпром, молдовагаз
ЖКХ, Анналена Бербок, Майя Санду, Молдавия, Германия, Париж, МИД Германии, Газпром, Молдовагаз
20:35 21.11.2022
 
Германия профинансирует почти треть пакета помощи для Молдавии

Бербок: доля Германии в пакете помощи Молдавии составит 32 миллиона евро из ста

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкКупюры евро
Купюры евро - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Доля Германии в пакете дополнительной международной помощи Молдавии на фоне энергокризиса составит 32 миллиона евро из 100, сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
"Мы не бросим Молдавию ни в холоде, ни в темноте, ни в надвигающейся рецессии", — цитирует агентство dpa Бербок, выступившую на третьем заседании проходящей в Париже "Платформы поддержки Молдавии" - инициативы, исходящей от Франции, Германии и Румынии.
По словам главы МИД ФРГ, участие Германии в новом, дополнительном пакете помощи для республики составит 32 миллиона из 100. Средства должны поступить в виде "очень конкретной зимней помощи". Среди прочего, они предназначены для постройки необходимой инфраструктуры и возобновляемых источников энергии, добавила Бербок.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в рамках третьего заседания платформы финансовой поддержки Молдавии заявила, что страна столкнулась с острым энергетическим кризисом, поэтому без помощи властей граждане не смогут оплачивать коммунальные счета.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
Памятник-скульптура знаку Евро у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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