Германия профинансирует почти треть пакета помощи для Молдавии
Бербок: доля Германии в пакете помощи Молдавии составит 32 миллиона евро из ста
Купюры евро. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Доля Германии в пакете дополнительной международной помощи Молдавии на фоне энергокризиса составит 32 миллиона евро из 100, сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
"Мы не бросим Молдавию ни в холоде, ни в темноте, ни в надвигающейся рецессии", — цитирует агентство dpa Бербок, выступившую на третьем заседании проходящей в Париже "Платформы поддержки Молдавии" - инициативы, исходящей от Франции, Германии и Румынии.
По словам главы МИД ФРГ, участие Германии в новом, дополнительном пакете помощи для республики составит 32 миллиона из 100. Средства должны поступить в виде "очень конкретной зимней помощи". Среди прочего, они предназначены для постройки необходимой инфраструктуры и возобновляемых источников энергии, добавила Бербок.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в рамках третьего заседания платформы финансовой поддержки Молдавии заявила, что страна столкнулась с острым энергетическим кризисом, поэтому без помощи властей граждане не смогут оплачивать коммунальные счета.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.