https://ria.ru/20221121/polsha-1833177730.html

СМИ назвало польскую армию "возможно, лучшей в Европе"

СМИ назвало польскую армию "возможно, лучшей в Европе" - РИА Новости, 21.11.2022

СМИ назвало польскую армию "возможно, лучшей в Европе"

Европейское издание газеты Politico назвало польскую армию, возможно, лучшей в Европе. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T18:57

2022-11-21T18:57

2022-11-21T18:57

в мире

польша

нато

евросоюз

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Европейское издание газеты Politico назвало польскую армию, возможно, лучшей в Европе.Издание утверждает, что армия Польши будет становиться только сильнее. Издание пишет, что "паранойя" Польши в отношении России заставила первую отказаться от "преобладающего в большей части Европы духа времени о том, что обычные войны остались в прошлом". Вместо этого, отмечает издание, Польша сейчас создает войска, которые могут стать самыми мощными в Европе."Польша стала нашим важнейшим партнером в континентальной Европе", - цитирует издание высокопоставленного чиновника армии США, который отмечает роль Польши в поддержке Украины и укреплении обороны НАТО в странах Балтии. Чиновник заявил, что традиционно ключевой союзник США в регионе, Германия, остается стержневым элементом в качестве логистического центра, но бесконечные дебаты Берлина по поводу того, как возродить его армию, а также отсутствие стратегической культуры, снижают эффективность ФРГ как партнера.Издание добавляет, что пока Германия продолжает обсуждать детали того, что она называет "стратегическим поворотным моментом", который был вызван российской спецоперацией на Украине, Польша уже вкладывает значительные средства.

https://ria.ru/20221120/polsha-1832822519.html

польша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, нато, евросоюз