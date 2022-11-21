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СМИ назвало польскую армию "возможно, лучшей в Европе" - РИА Новости, 21.11.2022
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СМИ назвало польскую армию "возможно, лучшей в Европе"
СМИ назвало польскую армию "возможно, лучшей в Европе" - РИА Новости, 21.11.2022
СМИ назвало польскую армию "возможно, лучшей в Европе"
Европейское издание газеты Politico назвало польскую армию, возможно, лучшей в Европе. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T18:57
2022-11-21T18:57
в мире
польша
нато
евросоюз
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Европейское издание газеты Politico назвало польскую армию, возможно, лучшей в Европе.Издание утверждает, что армия Польши будет становиться только сильнее. Издание пишет, что "паранойя" Польши в отношении России заставила первую отказаться от "преобладающего в большей части Европы духа времени о том, что обычные войны остались в прошлом". Вместо этого, отмечает издание, Польша сейчас создает войска, которые могут стать самыми мощными в Европе."Польша стала нашим важнейшим партнером в континентальной Европе", - цитирует издание высокопоставленного чиновника армии США, который отмечает роль Польши в поддержке Украины и укреплении обороны НАТО в странах Балтии. Чиновник заявил, что традиционно ключевой союзник США в регионе, Германия, остается стержневым элементом в качестве логистического центра, но бесконечные дебаты Берлина по поводу того, как возродить его армию, а также отсутствие стратегической культуры, снижают эффективность ФРГ как партнера.Издание добавляет, что пока Германия продолжает обсуждать детали того, что она называет "стратегическим поворотным моментом", который был вызван российской спецоперацией на Украине, Польша уже вкладывает значительные средства.
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в мире, польша, нато, евросоюз
В мире, Польша, НАТО, Евросоюз
18:57 21.11.2022
 
СМИ назвало польскую армию "возможно, лучшей в Европе"

Politico: Польша создает войска, которые могут стать самыми мощными в Европе

© AP Photo / Alik KepliczПольские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше
Польские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Alik Keplicz
Польские военные во время совместных учений войск НАТО в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Европейское издание газеты Politico назвало польскую армию, возможно, лучшей в Европе.
Издание утверждает, что армия Польши будет становиться только сильнее. Издание пишет, что "паранойя" Польши в отношении России заставила первую отказаться от "преобладающего в большей части Европы духа времени о том, что обычные войны остались в прошлом". Вместо этого, отмечает издание, Польша сейчас создает войска, которые могут стать самыми мощными в Европе.
"Польша стала нашим важнейшим партнером в континентальной Европе", - цитирует издание высокопоставленного чиновника армии США, который отмечает роль Польши в поддержке Украины и укреплении обороны НАТО в странах Балтии. Чиновник заявил, что традиционно ключевой союзник США в регионе, Германия, остается стержневым элементом в качестве логистического центра, но бесконечные дебаты Берлина по поводу того, как возродить его армию, а также отсутствие стратегической культуры, снижают эффективность ФРГ как партнера.
Издание добавляет, что пока Германия продолжает обсуждать детали того, что она называет "стратегическим поворотным моментом", который был вызван российской спецоперацией на Украине, Польша уже вкладывает значительные средства.
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