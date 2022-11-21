https://ria.ru/20221121/polsha-1833042293.html

Польша не допустила представителей Украины к расследованию ЧП с ракетами

Польша не допустила представителей Украины к расследованию ЧП с ракетами - РИА Новости, 21.11.2022

Польша не допустила представителей Украины к расследованию ЧП с ракетами

Польская прокуратура отказалась допустить украинских следователей к расследованию дела о падении на своей территории ракеты, сообщает издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:28

2022-11-21T12:28

2022-11-21T12:28

в мире

польша

украина

инцидент с падением ракет в польше

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ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Польская прокуратура отказалась допустить украинских следователей к расследованию дела о падении на своей территории ракеты, сообщает издание Rzeczpospolita."Нет такой юридической возможности, и это было бы вопреки процедурам, не говоря об интересах следствия, в ходе которого изучаются все возможные версии, в том числе и та, что могла упасть ракета противовоздушной обороны Украины", - цитирует газета слова источника, знакомого с ходом расследования. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что представители Украины могут ознакомиться с расследованием падения на территории Польши ракеты. Он пояснил, что для участия украинской стороны следственных действиях должны быть реализованы соответствующие нормы международного права. При этом глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох сообщил, что украинских экспертов допустили на место падения ракеты Польши. Дуда отметил, что такого же мнения придерживается прокурор, работающий на месте.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако позже президент Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300. Владимир Зеленский заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Позже Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.

https://ria.ru/20221119/provokatsiya-1832678492.html

https://ria.ru/20221119/zelenskiy-1832768209.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, инцидент с падением ракет в польше