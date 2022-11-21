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Москвичам пообещали метель и ледяной дождь во вторник - РИА Новости, 21.11.2022
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Москвичам пообещали метель и ледяной дождь во вторник
Москвичам пообещали метель и ледяной дождь во вторник - РИА Новости, 21.11.2022
Москвичам пообещали метель и ледяной дождь во вторник
Утро вторника в Москве начнется со снегопада и метели, затем сменится ледяным дождем, а после полудня пойдет дождь, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:30
2022-11-21T17:30
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
общество
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Утро вторника в Москве начнется со снегопада и метели, затем сменится ледяным дождем, а после полудня пойдет дождь, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Утро вторника в Москве начнется с обильных снегопадов и метели, видимость будет ухудшаться до 1-3 километров. После 9:00 столицу накроет ледяной дождь, который будет покрывать дороги, дома, автомобили и деревья коркой льда. Ледяной панцирь будет варьироваться от 0,5 миллиметра на востоке до 7-10 миллиметров на западе Подмосковья, в Москве - до 5-6 миллиметров. Ледяной дождь будет идти примерно до полудня. Автомобилистам нужно быть предельно аккуратными в такой ситуации, да и пешеходы рискуют поскользнуться", - рассказал Тишковец.Он отметил, что после полудня ледяной дождь постепенно сменится дождем.
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москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, общество, погода, центр "фобос"
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Общество, Погода, Центр "Фобос"
17:30 21.11.2022
 
Москвичам пообещали метель и ледяной дождь во вторник

Тишковец предупредил, что во вторник в Москве ожидаются снег, метель и ледяной дождь

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЖенщина с зонтом идёт по Ленинскому проспекту во время снегопада в Москве
Женщина с зонтом идёт по Ленинскому проспекту во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Женщина с зонтом идёт по Ленинскому проспекту во время снегопада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Утро вторника в Москве начнется со снегопада и метели, затем сменится ледяным дождем, а после полудня пойдет дождь, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Утро вторника в Москве начнется с обильных снегопадов и метели, видимость будет ухудшаться до 1-3 километров. После 9:00 столицу накроет ледяной дождь, который будет покрывать дороги, дома, автомобили и деревья коркой льда. Ледяной панцирь будет варьироваться от 0,5 миллиметра на востоке до 7-10 миллиметров на западе Подмосковья, в Москве - до 5-6 миллиметров. Ледяной дождь будет идти примерно до полудня. Автомобилистам нужно быть предельно аккуратными в такой ситуации, да и пешеходы рискуют поскользнуться", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что после полудня ледяной дождь постепенно сменится дождем.
Противогололедная обработка дорог в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 15:00
Мокрый снег пойдет ночью в Москве, ожидается гололед и сильный ветер
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецОбществоПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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