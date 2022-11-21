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Бастрыкин заинтересовался расследованием гибели подростка на Алтае - РИА Новости, 21.11.2022
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Бастрыкин заинтересовался расследованием гибели подростка на Алтае
Бастрыкин заинтересовался расследованием гибели подростка на Алтае - РИА Новости, 21.11.2022
Бастрыкин заинтересовался расследованием гибели подростка на Алтае
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования гибели подростка, катавшегося на "ватрушке" в Алтайском крае, сообщает СУСК по... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T21:27
2022-11-21T21:27
происшествия
александр бастрыкин
россия
алтайский край
бийск
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования гибели подростка, катавшегося на "ватрушке" в Алтайском крае, сообщает СУСК по региону."Председателем СК России дано поручение руководителю СУСК России по Алтайскому краю Колесниченко доложить о ходе расследования уголовного дела (о гибели подростка, который катался на тюбе – ред.)", - говорится в сообщении.Ранее на Алтае было возбуждено уголовное дело по статье и причинении смерти по неосторожности по факту гибели подростка. Вечером в воскресенье года местный житель, управляя автомобилем, двигался по проезжей части в поселке Сорокино города Бийска с прицепленной к транспортному средству на буксировочный трос "ватрушкой", в которой находился его несовершеннолетний знакомый. В процессе движения произошло столкновение с припаркованным автомобилем, и подросток получил травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи."Следственные органы СК России предупреждают граждан об опасности катания на тюбингах в непредназначенных для этого местах. Во время зимних развлечений необходимо обеспечивать безопасность детей и подростков", - отмечают в СУСК.
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происшествия, александр бастрыкин, россия, алтайский край, бийск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Алтайский край, Бийск, Следственный комитет России (СК РФ)
21:27 21.11.2022
 
Бастрыкин заинтересовался расследованием гибели подростка на Алтае

Глава СК Бастрыкин заинтересовался ходом расследования гибели подростка на Алтае

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования гибели подростка, катавшегося на "ватрушке" в Алтайском крае, сообщает СУСК по региону.
"Председателем СК России дано поручение руководителю СУСК России по Алтайскому краю Колесниченко доложить о ходе расследования уголовного дела (о гибели подростка, который катался на тюбе – ред.)", - говорится в сообщении.
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Ранее на Алтае было возбуждено уголовное дело по статье и причинении смерти по неосторожности по факту гибели подростка. Вечером в воскресенье года местный житель, управляя автомобилем, двигался по проезжей части в поселке Сорокино города Бийска с прицепленной к транспортному средству на буксировочный трос "ватрушкой", в которой находился его несовершеннолетний знакомый. В процессе движения произошло столкновение с припаркованным автомобилем, и подросток получил травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
"Следственные органы СК России предупреждают граждан об опасности катания на тюбингах в непредназначенных для этого местах. Во время зимних развлечений необходимо обеспечивать безопасность детей и подростков", - отмечают в СУСК.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинРоссияАлтайский крайБийскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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