https://ria.ru/20221121/podrostok-1833212603.html

Бастрыкин заинтересовался расследованием гибели подростка на Алтае

Бастрыкин заинтересовался расследованием гибели подростка на Алтае - РИА Новости, 21.11.2022

Бастрыкин заинтересовался расследованием гибели подростка на Алтае

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования гибели подростка, катавшегося на "ватрушке" в Алтайском крае, сообщает СУСК по... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T21:27

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2022-11-21T21:27

происшествия

александр бастрыкин

россия

алтайский край

бийск

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БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования гибели подростка, катавшегося на "ватрушке" в Алтайском крае, сообщает СУСК по региону."Председателем СК России дано поручение руководителю СУСК России по Алтайскому краю Колесниченко доложить о ходе расследования уголовного дела (о гибели подростка, который катался на тюбе – ред.)", - говорится в сообщении.Ранее на Алтае было возбуждено уголовное дело по статье и причинении смерти по неосторожности по факту гибели подростка. Вечером в воскресенье года местный житель, управляя автомобилем, двигался по проезжей части в поселке Сорокино города Бийска с прицепленной к транспортному средству на буксировочный трос "ватрушкой", в которой находился его несовершеннолетний знакомый. В процессе движения произошло столкновение с припаркованным автомобилем, и подросток получил травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи."Следственные органы СК России предупреждают граждан об опасности катания на тюбингах в непредназначенных для этого местах. Во время зимних развлечений необходимо обеспечивать безопасность детей и подростков", - отмечают в СУСК.

https://ria.ru/20221121/ruzhe-1833003543.html

https://ria.ru/20221108/nozh-1829919036.html

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происшествия, александр бастрыкин, россия, алтайский край, бийск, следственный комитет россии (ск рф)