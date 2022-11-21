https://ria.ru/20221121/podrostok-1833212603.html
Бастрыкин заинтересовался расследованием гибели подростка на Алтае
Бастрыкин заинтересовался расследованием гибели подростка на Алтае - РИА Новости, 21.11.2022
Бастрыкин заинтересовался расследованием гибели подростка на Алтае
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования гибели подростка, катавшегося на "ватрушке" в Алтайском крае, сообщает СУСК по... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T21:27
2022-11-21T21:27
2022-11-21T21:27
происшествия
александр бастрыкин
россия
алтайский край
бийск
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825040390_0:100:1230:792_1920x0_80_0_0_d0acd446cd7d9edb386c2fbdc60c3e7a.jpg
БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования гибели подростка, катавшегося на "ватрушке" в Алтайском крае, сообщает СУСК по региону."Председателем СК России дано поручение руководителю СУСК России по Алтайскому краю Колесниченко доложить о ходе расследования уголовного дела (о гибели подростка, который катался на тюбе – ред.)", - говорится в сообщении.Ранее на Алтае было возбуждено уголовное дело по статье и причинении смерти по неосторожности по факту гибели подростка. Вечером в воскресенье года местный житель, управляя автомобилем, двигался по проезжей части в поселке Сорокино города Бийска с прицепленной к транспортному средству на буксировочный трос "ватрушкой", в которой находился его несовершеннолетний знакомый. В процессе движения произошло столкновение с припаркованным автомобилем, и подросток получил травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи."Следственные органы СК России предупреждают граждан об опасности катания на тюбингах в непредназначенных для этого местах. Во время зимних развлечений необходимо обеспечивать безопасность детей и подростков", - отмечают в СУСК.
https://ria.ru/20221121/ruzhe-1833003543.html
https://ria.ru/20221108/nozh-1829919036.html
россия
алтайский край
бийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825040390_96:0:1189:820_1920x0_80_0_0_9082de6f67236a5326183bb475b4e643.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, россия, алтайский край, бийск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Алтайский край, Бийск, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин заинтересовался расследованием гибели подростка на Алтае
Глава СК Бастрыкин заинтересовался ходом расследования гибели подростка на Алтае