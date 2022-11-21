https://ria.ru/20221121/plennye-1833051258.html

Москва сама займется поисками убийц российских пленных, заявили в Кремле

Москва сама займется поисками убийц российских пленных, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.11.2022

Москва сама займется поисками убийц российских пленных, заявили в Кремле

Москва сама займется поисками украинских боевиков, расстрелявших российских военнопленных, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:50

2022-11-21T12:50

2022-11-21T15:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Москва сама займется поисками украинских боевиков, расстрелявших российских военнопленных, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.При этом Песков подчеркнул, что Москва готова к международному расследованию дела о расстреле военнопленных, если будет надежда на его эффективность."Россия будет делать все, что возможно, в рамках международных механизмов для того, чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и к закону тех, кто к нему может быть причастен", — отметил он.Видеокадры убийства боевиками ВСУ сдавшихся в плен российских солдат появились в интернете 18 ноября. По информации российского Минобороны, украинские военные намеренно убили десять человек выстрелами в голову. В ведомстве указали, что это не единичный случай, а распространенная в ВСУ преступная практика.В министерстве подчеркнули, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим представителям власти бывшей советской республики придется нести ответственность "за всех и за каждого замученного и убитого пленного".СК возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с пленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратились в международные организации с требованием расследовать убийство российских военных и осудить преступление.

https://ria.ru/20221119/vozmezdie-1832814034.html

https://ria.ru/20221118/plennye-1832645327.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины