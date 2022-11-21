https://ria.ru/20221121/plennye-1833051258.html
Москва сама займется поисками убийц российских пленных, заявили в Кремле
Москва сама займется поисками убийц российских пленных, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.11.2022
Москва сама займется поисками убийц российских пленных, заявили в Кремле
Москва сама займется поисками украинских боевиков, расстрелявших российских военнопленных, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:50
2022-11-21T12:50
2022-11-21T15:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Москва сама займется поисками украинских боевиков, расстрелявших российских военнопленных, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.При этом Песков подчеркнул, что Москва готова к международному расследованию дела о расстреле военнопленных, если будет надежда на его эффективность."Россия будет делать все, что возможно, в рамках международных механизмов для того, чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и к закону тех, кто к нему может быть причастен", — отметил он.Видеокадры убийства боевиками ВСУ сдавшихся в плен российских солдат появились в интернете 18 ноября. По информации российского Минобороны, украинские военные намеренно убили десять человек выстрелами в голову. В ведомстве указали, что это не единичный случай, а распространенная в ВСУ преступная практика.В министерстве подчеркнули, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим представителям власти бывшей советской республики придется нести ответственность "за всех и за каждого замученного и убитого пленного".СК возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с пленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратились в международные организации с требованием расследовать убийство российских военных и осудить преступление.
https://ria.ru/20221119/vozmezdie-1832814034.html
https://ria.ru/20221118/plennye-1832645327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
12:50 21.11.2022 (обновлено: 15:28 21.11.2022)
Москва сама займется поисками убийц российских пленных, заявили в Кремле
Песков заявил, что Москва займется поиском расстрелявших российских пленных на Украине
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Москва сама займется поисками украинских боевиков, расстрелявших российских военнопленных, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Они должны быть найдены и наказаны", — заявил он.
При этом Песков подчеркнул, что Москва готова к международному расследованию дела о расстреле военнопленных, если будет надежда на его эффективность.
"Россия будет делать все, что возможно, в рамках международных механизмов для того, чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и к закону тех, кто к нему может быть причастен", — отметил он.
Видеокадры убийства боевиками ВСУ сдавшихся в плен российских солдат появились в интернете 18 ноября. По информации российского Минобороны, украинские военные намеренно убили десять человек выстрелами в голову. В ведомстве указали, что это не единичный случай, а распространенная в ВСУ преступная практика.
В министерстве подчеркнули, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим представителям власти бывшей советской республики придется нести ответственность "за всех и за каждого замученного и убитого пленного".
СК возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с пленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев
и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
обратились в международные организации с требованием расследовать убийство российских военных и осудить преступление.