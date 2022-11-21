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Сенатор назвала конфликт на Украине частью плана США по уничтожению ЕС - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/plan-1833081367.html
Сенатор назвала конфликт на Украине частью плана США по уничтожению ЕС
Сенатор назвала конфликт на Украине частью плана США по уничтожению ЕС - РИА Новости, 21.11.2022
Сенатор назвала конфликт на Украине частью плана США по уничтожению ЕС
Боевые действия на Украине являются для США лишь частью плана по уничтожению ЕС и получения контроля над европейской экономикой, считает сенатор от Крыма Ольга... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:11
2022-11-21T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
ольга ковитиди
джо байден
украина
вашингтон (штат)
сша
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Боевые действия на Украине являются для США лишь частью плана по уничтожению ЕС и получения контроля над европейской экономикой, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.По словам Ковитиди, помимо навязанного Вашингтоном Брюсселю отказа от российских энергоресурсов и, как следствие, вынужденного приобретения государствами ЕС американского СПГ, на получение контроля над европейской экономикой нацелен и принятый в США закон о сокращении инфляции. Он вступит в силу 1 января 2023 года."Результатом закона станет вынужденный уход крупных компаний из ЕС и перенос их производства из ЕС в США. Как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. Поражает бездеятельность лидеров Евросоюза, поздно проснувшихся и неумело изображающих возмущение. Принятый американскими "друзьями" ЕС закон является открытым проявлением экономического террора против Евросоюза и грубо противоречит нормам ВТО", - убеждена Ковитиди.Закон о сокращении инфляции в США, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Он выступает в силу с 1 января 2023 года.
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в мире, цены на нефть, ольга ковитиди, джо байден, украина, вашингтон (штат), сша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Ольга Ковитиди, Джо Байден, Украина, Вашингтон (штат), США, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
14:11 21.11.2022
 
Сенатор назвала конфликт на Украине частью плана США по уничтожению ЕС

Сенатор Ковитиди назвала события на Украине частью плана США и Британии по уничтожению ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Боевые действия на Украине являются для США лишь частью плана по уничтожению ЕС и получения контроля над европейской экономикой, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"События на Украине - лишь часть плана США и Великобритании по уничтожению ЕС и контроля над европейском континентом", - сказала она РИА Новости.
По словам Ковитиди, помимо навязанного Вашингтоном Брюсселю отказа от российских энергоресурсов и, как следствие, вынужденного приобретения государствами ЕС американского СПГ, на получение контроля над европейской экономикой нацелен и принятый в США закон о сокращении инфляции. Он вступит в силу 1 января 2023 года.
"Результатом закона станет вынужденный уход крупных компаний из ЕС и перенос их производства из ЕС в США. Как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. Поражает бездеятельность лидеров Евросоюза, поздно проснувшихся и неумело изображающих возмущение. Принятый американскими "друзьями" ЕС закон является открытым проявлением экономического террора против Евросоюза и грубо противоречит нормам ВТО", - убеждена Ковитиди.
Закон о сокращении инфляции в США, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Он выступает в силу с 1 января 2023 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьОльга КовитидиДжо БайденУкраинаВашингтон (штат)СШАЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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