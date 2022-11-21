Сенатор назвала конфликт на Украине частью плана США по уничтожению ЕС
Сенатор Ковитиди назвала события на Украине частью плана США и Британии по уничтожению ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Боевые действия на Украине являются для США лишь частью плана по уничтожению ЕС и получения контроля над европейской экономикой, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"События на Украине - лишь часть плана США и Великобритании по уничтожению ЕС и контроля над европейском континентом", - сказала она РИА Новости.
По словам Ковитиди, помимо навязанного Вашингтоном Брюсселю отказа от российских энергоресурсов и, как следствие, вынужденного приобретения государствами ЕС американского СПГ, на получение контроля над европейской экономикой нацелен и принятый в США закон о сокращении инфляции. Он вступит в силу 1 января 2023 года.
"Результатом закона станет вынужденный уход крупных компаний из ЕС и перенос их производства из ЕС в США. Как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. Поражает бездеятельность лидеров Евросоюза, поздно проснувшихся и неумело изображающих возмущение. Принятый американскими "друзьями" ЕС закон является открытым проявлением экономического террора против Евросоюза и грубо противоречит нормам ВТО", - убеждена Ковитиди.
Закон о сокращении инфляции в США, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Он выступает в силу с 1 января 2023 года.
27 октября, 10:14Сечин поразился скорости реализации в Евросоюзе "абсурдных идей" США