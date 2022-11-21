Пермская полиция завела дела на лжеэлектриков
"МВД Медиа": пермская полиция завела дела на лжеэлектриков, которые обманывали пенсионеров
Автомобиль полиции. Архивное фото
ПЕРМЬ, 21 ноя - РИА Новости. Пермская полиция возбудила на лжеэлектриков, от которых пострадали более 330 пенсионеров на общую сумму 10 миллионов рублей, дела об организации преступного сообщества, сообщил портал "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Полицейские задержали 14 участников мошеннической группы лжеэлектриков в декабре 2021 года. Тогда же было возбуждено дело о мошенничестве.
По данным ведомства, аферисты приезжали домой к пенсионерам и представлялись квалифицированными электриками. При помощи специального прибора они замеряли уровень напряжения в розетках, указывали на плохое состояние электросистем и настаивали на замене оборудования якобы из-за высокого риска возгорания. Поверив на слово, пожилые люди покупали у лжеэлектриков электроприборы по ценам, значительно превышающим розничные, и оплачивали навязанные услуги. Например, автоматический выключатель, розничная цена которого не превышает 500 рублей, пенсионеры получали за 15 тысяч рублей и дороже. Итоговая стоимость оборудования и необязательных работ по его замене могла доходить до 50 тысяч рублей.
"Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю в отношении лиц, обвиняемых в мошенничестве под видом предоставления электромонтажных услуг, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества, участие в нем – ред.)", - цитирует портал "МВД Медиа" официального представителя ведомства Ирину Волк.
В полиции уточняют, что речь идет о девяти фигурантах - пяти предполагаемых организаторах и четверых участниках.
Следователями установлено, что от действий обвиняемых пострадали более 330 пенсионеров, причиненный им материальный ущерб превышает 10 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что схему обмана, которую фигуранты практиковали в Перми, Ижевске, Екатеринбурге и Калининграде, разработал житель пермских Березников.
15 ноября, 12:10Пострадавших в Анапе сотрудников полиции перевели в палаты