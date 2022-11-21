https://ria.ru/20221121/pekin-1833122509.html

Власти Пекина заявили о сложной эпидемиологической ситуации в городе

Власти Пекина заявили о сложной эпидемиологической ситуации в городе - РИА Новости, 21.11.2022

Власти Пекина заявили о сложной эпидемиологической ситуации в городе

В китайской столице сложилась непростая эпидемиологическая ситуация на фоне роста заболеваемости СOVID-19, борьба с пандемией в городе находится на "критическом РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:46

2022-11-21T15:46

2022-11-21T15:46

в мире

здоровье - общество

пекин

китай

шанхай

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. В китайской столице сложилась непростая эпидемиологическая ситуация на фоне роста заболеваемости СOVID-19, борьба с пандемией в городе находится на "критическом этапе", заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель городского правительства Пекина Сюй Хэцзянь."Прирост новых случаев в Пекине остается на высоком уровне, количество заболевших в обществе продолжает расти, работа по профилактике и контролю эпидемии в столице переживает самый критический и ключевой момент", - заявил Сюй Хэцзянь со ссылкой на главу рабочей группы по профилактике и контролю эпидемии COVID-19 в Пекине Инь Ли.Сюй Хэцзянь отметил, что приоритетом в настоящий момент является борьба с эпидемией в районе Чаоян, одном из самых густонаселенных районов столицы.По словам Сюй Хэцзяня в воскресенье в Пекине было выявлено 154 новых локальных случая заражения, а также 808 бессимптомных случаев.Эпидемиологическая ситуация в столице начала постепенно ухудшаться с начала ноября. С 22 ноября власти Пекина ужесточат правила въезда в город из других регионов страны. Начиная со вторника, прибывшие в Пекин должны будут сдать три ПЦР-теста в течение трех дней. В настоящее время прибывающие в столицу из других регионов Китая должны сдать два ПЦР-тест в течение трех дней после въезда в город.Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире. Даже при выявлении всего нескольких случаев заражения на карантин могут закрыть целые районы и даже города. Весной этого года Шанхай три месяца провел в локдауне, что привело к крупным сбоям в производстве и поставках по всему миру, тогда в городе фиксировали рекордные для Китая показатели заражения, в некоторые дни выявляли свыше 20 тысяч случаев.В последние месяцы в Китае вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование.

https://ria.ru/20221121/protivostoyanie-1832982440.html

https://rsport.ria.ru/20221027/mozg-1827337046.html

https://ria.ru/20221119/koronavirus-1832694417.html

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в мире, здоровье - общество, пекин, китай, шанхай, коронавирус covid-19