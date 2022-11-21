https://ria.ru/20221121/pekin-1833122509.html
Власти Пекина заявили о сложной эпидемиологической ситуации в городе
Власти Пекина заявили о сложной эпидемиологической ситуации в городе - РИА Новости, 21.11.2022
Власти Пекина заявили о сложной эпидемиологической ситуации в городе
В китайской столице сложилась непростая эпидемиологическая ситуация на фоне роста заболеваемости СOVID-19, борьба с пандемией в городе находится на "критическом РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:46
2022-11-21T15:46
2022-11-21T15:46
в мире
здоровье - общество
пекин
китай
шанхай
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. В китайской столице сложилась непростая эпидемиологическая ситуация на фоне роста заболеваемости СOVID-19, борьба с пандемией в городе находится на "критическом этапе", заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель городского правительства Пекина Сюй Хэцзянь."Прирост новых случаев в Пекине остается на высоком уровне, количество заболевших в обществе продолжает расти, работа по профилактике и контролю эпидемии в столице переживает самый критический и ключевой момент", - заявил Сюй Хэцзянь со ссылкой на главу рабочей группы по профилактике и контролю эпидемии COVID-19 в Пекине Инь Ли.Сюй Хэцзянь отметил, что приоритетом в настоящий момент является борьба с эпидемией в районе Чаоян, одном из самых густонаселенных районов столицы.По словам Сюй Хэцзяня в воскресенье в Пекине было выявлено 154 новых локальных случая заражения, а также 808 бессимптомных случаев.Эпидемиологическая ситуация в столице начала постепенно ухудшаться с начала ноября. С 22 ноября власти Пекина ужесточат правила въезда в город из других регионов страны. Начиная со вторника, прибывшие в Пекин должны будут сдать три ПЦР-теста в течение трех дней. В настоящее время прибывающие в столицу из других регионов Китая должны сдать два ПЦР-тест в течение трех дней после въезда в город.Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире. Даже при выявлении всего нескольких случаев заражения на карантин могут закрыть целые районы и даже города. Весной этого года Шанхай три месяца провел в локдауне, что привело к крупным сбоям в производстве и поставках по всему миру, тогда в городе фиксировали рекордные для Китая показатели заражения, в некоторые дни выявляли свыше 20 тысяч случаев.В последние месяцы в Китае вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование.
https://ria.ru/20221121/protivostoyanie-1832982440.html
https://rsport.ria.ru/20221027/mozg-1827337046.html
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в мире, здоровье - общество, пекин, китай, шанхай, коронавирус covid-19
В мире, Здоровье - Общество, Пекин, Китай, Шанхай, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
Власти Пекина заявили о сложной эпидемиологической ситуации в городе
Власти Пекина заявили о сложной эпидемиологической ситуации в городе из-за COVID-19
ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. В китайской столице сложилась непростая эпидемиологическая ситуация на фоне роста заболеваемости СOVID-19, борьба с пандемией в городе находится на "критическом этапе", заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель городского правительства Пекина Сюй Хэцзянь.
"Прирост новых случаев в Пекине остается на высоком уровне, количество заболевших в обществе продолжает расти, работа по профилактике и контролю эпидемии в столице переживает самый критический и ключевой момент", - заявил Сюй Хэцзянь со ссылкой на главу рабочей группы по профилактике и контролю эпидемии COVID-19 в Пекине Инь Ли.
Сюй Хэцзянь отметил, что приоритетом в настоящий момент является борьба с эпидемией в районе Чаоян, одном из самых густонаселенных районов столицы.
По словам Сюй Хэцзяня в воскресенье в Пекине было выявлено 154 новых локальных случая заражения, а также 808 бессимптомных случаев.
Эпидемиологическая ситуация в столице начала постепенно ухудшаться с начала ноября. С 22 ноября власти Пекина ужесточат правила въезда в город из других регионов страны. Начиная со вторника, прибывшие в Пекин должны будут сдать три ПЦР-теста в течение трех дней. В настоящее время прибывающие в столицу из других регионов Китая
должны сдать два ПЦР-тест в течение трех дней после въезда в город.
Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире. Даже при выявлении всего нескольких случаев заражения на карантин могут закрыть целые районы и даже города. Весной этого года Шанхай
три месяца провел в локдауне, что привело к крупным сбоям в производстве и поставках по всему миру, тогда в городе фиксировали рекордные для Китая показатели заражения, в некоторые дни выявляли свыше 20 тысяч случаев.
В последние месяцы в Китае вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование.