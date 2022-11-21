https://ria.ru/20221121/passazhiry-1833075912.html
В аэропорту Барнаула пассажиры уже 15 часов ждут свой рейс
В аэропорту Барнаула пассажиры уже 15 часов ждут свой рейс - РИА Новости, 21.11.2022
В аэропорту Барнаула пассажиры уже 15 часов ждут свой рейс
Почти 100 пассажиров ждут задержанного более чем на 15 часов рейса в Барнауле, сообщили журналистам в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:06
2022-11-21T14:06
2022-11-21T14:07
туризм
барнаул
екатеринбург
западно-сибирская транспортная прокуратура
аэропорт
red wings airlines
пассажиры
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150693/36/1506933640_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_91eae5ada02ff4eccec019dae77cf931.jpg
БАРНАУЛ, 21 ноя — РИА Новости. Почти 100 пассажиров ждут задержанного более чем на 15 часов рейса в Барнауле, сообщили журналистам в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре."В международном аэропорту имени Титова объявлена задержка рейса авиакомпании Red Wings по маршруту Барнаул — Екатеринбург. В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался сегодня в 08 часов 20 минут местного времени, однако по инициативе перевозчика перенесен, предварительно, на полночь этого же дня", — рассказывают в ведомстве.Отмечается, что на данный момент 99 пассажиров, в том числе трое детей, ждут вылета уже более 15 часов.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, причина задержки – техническая неисправность самолета.
https://ria.ru/20221117/pozhar-1832114096.html
барнаул
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150693/36/1506933640_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_ebee0ab522179a329b7b11fe9f8bafcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
барнаул, екатеринбург, западно-сибирская транспортная прокуратура, аэропорт, red wings airlines, пассажиры, новости - туризм, туризм
Туризм, Барнаул, Екатеринбург, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Аэропорт, Red Wings Airlines, пассажиры, Новости - Туризм, Туризм
14:06 21.11.2022 (обновлено: 14:07 21.11.2022)
В аэропорту Барнаула пассажиры уже 15 часов ждут свой рейс
Почти сто пассажиров ждут задержанного на 15 часов рейса Red Wings в аэропорту Барнаула