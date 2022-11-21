https://ria.ru/20221121/passazhiry-1833075912.html

В аэропорту Барнаула пассажиры уже 15 часов ждут свой рейс

В аэропорту Барнаула пассажиры уже 15 часов ждут свой рейс - РИА Новости, 21.11.2022

В аэропорту Барнаула пассажиры уже 15 часов ждут свой рейс

Почти 100 пассажиров ждут задержанного более чем на 15 часов рейса в Барнауле, сообщили журналистам в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:06

2022-11-21T14:06

2022-11-21T14:07

туризм

барнаул

екатеринбург

западно-сибирская транспортная прокуратура

аэропорт

red wings airlines

пассажиры

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150693/36/1506933640_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_91eae5ada02ff4eccec019dae77cf931.jpg

БАРНАУЛ, 21 ноя — РИА Новости. Почти 100 пассажиров ждут задержанного более чем на 15 часов рейса в Барнауле, сообщили журналистам в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре."В международном аэропорту имени Титова объявлена задержка рейса авиакомпании Red Wings по маршруту Барнаул — Екатеринбург. В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался сегодня в 08 часов 20 минут местного времени, однако по инициативе перевозчика перенесен, предварительно, на полночь этого же дня", — рассказывают в ведомстве.Отмечается, что на данный момент 99 пассажиров, в том числе трое детей, ждут вылета уже более 15 часов.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, причина задержки – техническая неисправность самолета.

https://ria.ru/20221117/pozhar-1832114096.html

барнаул

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

барнаул, екатеринбург, западно-сибирская транспортная прокуратура, аэропорт, red wings airlines, пассажиры, новости - туризм, туризм