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В аэропорту Барнаула пассажиры уже 15 часов ждут свой рейс - РИА Новости, 21.11.2022
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Туризм
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В аэропорту Барнаула пассажиры уже 15 часов ждут свой рейс
В аэропорту Барнаула пассажиры уже 15 часов ждут свой рейс - РИА Новости, 21.11.2022
В аэропорту Барнаула пассажиры уже 15 часов ждут свой рейс
Почти 100 пассажиров ждут задержанного более чем на 15 часов рейса в Барнауле, сообщили журналистам в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:06
2022-11-21T14:07
туризм
барнаул
екатеринбург
западно-сибирская транспортная прокуратура
аэропорт
red wings airlines
пассажиры
новости - туризм
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БАРНАУЛ, 21 ноя — РИА Новости. Почти 100 пассажиров ждут задержанного более чем на 15 часов рейса в Барнауле, сообщили журналистам в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре."В международном аэропорту имени Титова объявлена задержка рейса авиакомпании Red Wings по маршруту Барнаул — Екатеринбург. В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался сегодня в 08 часов 20 минут местного времени, однако по инициативе перевозчика перенесен, предварительно, на полночь этого же дня", — рассказывают в ведомстве.Отмечается, что на данный момент 99 пассажиров, в том числе трое детей, ждут вылета уже более 15 часов.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, причина задержки – техническая неисправность самолета.
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барнаул, екатеринбург, западно-сибирская транспортная прокуратура, аэропорт, red wings airlines, пассажиры, новости - туризм, туризм
Туризм, Барнаул, Екатеринбург, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Аэропорт, Red Wings Airlines, пассажиры, Новости - Туризм, Туризм
14:06 21.11.2022 (обновлено: 14:07 21.11.2022)
 
В аэропорту Барнаула пассажиры уже 15 часов ждут свой рейс

Почти сто пассажиров ждут задержанного на 15 часов рейса Red Wings в аэропорту Барнаула

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Red Wings
Самолет авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БАРНАУЛ, 21 ноя — РИА Новости. Почти 100 пассажиров ждут задержанного более чем на 15 часов рейса в Барнауле, сообщили журналистам в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
"В международном аэропорту имени Титова объявлена задержка рейса авиакомпании Red Wings по маршруту Барнаул — Екатеринбург. В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался сегодня в 08 часов 20 минут местного времени, однако по инициативе перевозчика перенесен, предварительно, на полночь этого же дня", — рассказывают в ведомстве.
Отмечается, что на данный момент 99 пассажиров, в том числе трое детей, ждут вылета уже более 15 часов.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, причина задержки – техническая неисправность самолета.
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ТуризмБарнаулЕкатеринбургЗападно-Сибирская транспортная прокуратураАэропортRed Wings AirlinesпассажирыНовости - ТуризмТуризм
 
 
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