https://ria.ru/20221121/parma-1833018266.html

"Сердце пармы" снова возглавило прокат в России и СНГ за выходные

"Сердце пармы" снова возглавило прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 21.11.2022

"Сердце пармы" снова возглавило прокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Сердце пармы" с актером Сергеем Пускепалисом снова возглавил прокат в России и СНГ со сборами 43,8 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T11:14

2022-11-21T11:14

2022-11-21T11:24

культура

сергей пускепалис

алексей иванов

россия

снг

что посмотреть

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821649542_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2cbf445ccf6ac499970c61bb7d2146d2.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Фильм "Сердце пармы" с актером Сергеем Пускепалисом снова возглавил прокат в России и СНГ со сборами 43,8 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Картина основана на одноименном историческом романе Алексея Иванова, рассказывающем о покорении Великой Перми Москвой.Вторую строчку занял фильм "Черная пантера: Ваканда навеки", собравший 42 миллиона рублей. По сюжету после смерти короля Т'Чаллы королева Рамонда, Шури, М'Баку, Окойе и Дора Милаж сражаются, чтобы защитить Ваканду от мировых держав. Примечательно, что это 30-й фильм кинематографической вселенной Marvel.На третьем месте рейтинга российский документальный фильм "Петр I: Последний царь и первый император" со сборами 39,6 миллиона рублей. Его создатели отвечают на вопросы: как занять престол, когда ты — четырнадцатый ребенок в семье? Как отвоевать выход к морю, когда в стране нет профессиональной армии и флота? Как за несколько десятилетий вывести в мировые лидеры страну, с которой раньше никто не считался?Четвертое место занял мультфильм "Чинк: Хвостатый детектив" со сборами 39,5 миллиона рублей. Жители Медовой Долины готовятся к Дню Города, когда у всех горожан есть возможность полюбоваться уникальным артефактом – Золотым Ульем. По преданию, он был найден основателями Медовой Долины, и легенда гласит, что на городок обрушатся тысячи несчастий, если Улей пропадет. И вот накануне праздника Улей похищен! Винят в этом бельчонка Чинка, помощника совы-детектива Софи.Замыкает рейтинг триллер "Покерфейс", собравший 37,5 миллиона рублей. На одну, казалось бы, дружескую партию в покер Джейк собрал в своем особняке друзей детства, чтобы, наконец, воздать каждому по заслугам. Но ставки мгновенно возрастают, когда на дом нападают неизвестные.

https://ria.ru/20221118/ryazanov-1832171875.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

сергей пускепалис, алексей иванов, россия, снг, что посмотреть , кино и сериалы