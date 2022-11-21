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"Сердце пармы" снова возглавило прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 21.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221121/parma-1833018266.html
"Сердце пармы" снова возглавило прокат в России и СНГ за выходные
"Сердце пармы" снова возглавило прокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 21.11.2022
"Сердце пармы" снова возглавило прокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Сердце пармы" с актером Сергеем Пускепалисом снова возглавил прокат в России и СНГ со сборами 43,8 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным РИА Новости, 21.11.2022
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культура
сергей пускепалис
алексей иванов
россия
снг
что посмотреть
кино и сериалы
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Фильм "Сердце пармы" с актером Сергеем Пускепалисом снова возглавил прокат в России и СНГ со сборами 43,8 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Картина основана на одноименном историческом романе Алексея Иванова, рассказывающем о покорении Великой Перми Москвой.Вторую строчку занял фильм "Черная пантера: Ваканда навеки", собравший 42 миллиона рублей. По сюжету после смерти короля Т'Чаллы королева Рамонда, Шури, М'Баку, Окойе и Дора Милаж сражаются, чтобы защитить Ваканду от мировых держав. Примечательно, что это 30-й фильм кинематографической вселенной Marvel.На третьем месте рейтинга российский документальный фильм "Петр I: Последний царь и первый император" со сборами 39,6 миллиона рублей. Его создатели отвечают на вопросы: как занять престол, когда ты — четырнадцатый ребенок в семье? Как отвоевать выход к морю, когда в стране нет профессиональной армии и флота? Как за несколько десятилетий вывести в мировые лидеры страну, с которой раньше никто не считался?Четвертое место занял мультфильм "Чинк: Хвостатый детектив" со сборами 39,5 миллиона рублей. Жители Медовой Долины готовятся к Дню Города, когда у всех горожан есть возможность полюбоваться уникальным артефактом – Золотым Ульем. По преданию, он был найден основателями Медовой Долины, и легенда гласит, что на городок обрушатся тысячи несчастий, если Улей пропадет. И вот накануне праздника Улей похищен! Винят в этом бельчонка Чинка, помощника совы-детектива Софи.Замыкает рейтинг триллер "Покерфейс", собравший 37,5 миллиона рублей. На одну, казалось бы, дружескую партию в покер Джейк собрал в своем особняке друзей детства, чтобы, наконец, воздать каждому по заслугам. Но ставки мгновенно возрастают, когда на дом нападают неизвестные.
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сергей пускепалис, алексей иванов, россия, снг, что посмотреть , кино и сериалы
Культура, Сергей Пускепалис, Алексей Иванов, Россия, СНГ, что посмотреть , Кино и сериалы
11:14 21.11.2022 (обновлено: 11:24 21.11.2022)
 
"Сердце пармы" снова возглавило прокат в России и СНГ за выходные

"Сердце пармы" лидирует в прокате в России со сборами 43,8 миллиона рублей

© Star Media (2022)На съемках фильма "Сердце пармы"
На съемках фильма Сердце пармы
© Star Media (2022)
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Фильм "Сердце пармы" с актером Сергеем Пускепалисом снова возглавил прокат в России и СНГ со сборами 43,8 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
Картина основана на одноименном историческом романе Алексея Иванова, рассказывающем о покорении Великой Перми Москвой.
Вторую строчку занял фильм "Черная пантера: Ваканда навеки", собравший 42 миллиона рублей. По сюжету после смерти короля Т'Чаллы королева Рамонда, Шури, М'Баку, Окойе и Дора Милаж сражаются, чтобы защитить Ваканду от мировых держав. Примечательно, что это 30-й фильм кинематографической вселенной Marvel.
© Marvel Studios (2018)Кадр из фильма "Чёрная Пантера"
Кадр из фильма Чёрная Пантера
© Marvel Studios (2018)
Кадр из фильма "Чёрная Пантера"
На третьем месте рейтинга российский документальный фильм "Петр I: Последний царь и первый император" со сборами 39,6 миллиона рублей. Его создатели отвечают на вопросы: как занять престол, когда ты — четырнадцатый ребенок в семье? Как отвоевать выход к морю, когда в стране нет профессиональной армии и флота? Как за несколько десятилетий вывести в мировые лидеры страну, с которой раньше никто не считался?
© Централ Партнершип, 2022Кадр из фильма "Петр I: Последний царь и первый император"
Кадр из фильма Петр I: Последний царь и первый император
© Централ Партнершип, 2022
Кадр из фильма "Петр I: Последний царь и первый император"
Четвертое место занял мультфильм "Чинк: Хвостатый детектив" со сборами 39,5 миллиона рублей. Жители Медовой Долины готовятся к Дню Города, когда у всех горожан есть возможность полюбоваться уникальным артефактом – Золотым Ульем. По преданию, он был найден основателями Медовой Долины, и легенда гласит, что на городок обрушатся тысячи несчастий, если Улей пропадет. И вот накануне праздника Улей похищен! Винят в этом бельчонка Чинка, помощника совы-детектива Софи.
Замыкает рейтинг триллер "Покерфейс", собравший 37,5 миллиона рублей. На одну, казалось бы, дружескую партию в покер Джейк собрал в своем особняке друзей детства, чтобы, наконец, воздать каждому по заслугам. Но ставки мгновенно возрастают, когда на дом нападают неизвестные.
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