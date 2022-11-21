Рейтинг@Mail.ru
Сийярто обсуждает с руководством "Росатома" расширение АЭС "Пакш" в Сочи - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/paksh-1833011183.html
Сийярто обсуждает с руководством "Росатома" расширение АЭС "Пакш" в Сочи
Сийярто обсуждает с руководством "Росатома" расширение АЭС "Пакш" в Сочи - РИА Новости, 21.11.2022
Сийярто обсуждает с руководством "Росатома" расширение АЭС "Пакш" в Сочи
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что перед началом форума "Атомэкспо-2022" проводит в Сочи переговоры с руководителями госкорпорации "Росатом", в том... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:59
2022-11-21T10:59
в мире
венгрия
россия
сочи
аэс "пакш"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
мид венгрии
петер сийярто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2cd7e33989b5c58391061f7e45d814d.jpg
БУДАПЕШТ, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что перед началом форума "Атомэкспо-2022" проводит в Сочи переговоры с руководителями госкорпорации "Росатом", в том числе ее главой Алексеем Лихачевым, о расширении АЭС "Пакш"."Расширение АЭС "Пакш" в интересах и национальной стратегии, и национальной безопасности Венгрии. Не удивительно, что по прошествии одной недели мы сидим за столом переговоров с Алексеем Лихачевым и руководством "Росатома", - написал Сийярто в соцсетях.Он напомнил, что предыдущие переговоры состоялись в Самарканде во время саммита тюркских государств, где были рассмотрены необходимые шаги для завершения строительства двух новых блоков до конца десятилетия."Что касается краткосрочной перспективы, то "Атомэкспо" в Сочи обеспечивает возможность для мроизведения расчетов и постановки новых задач", - отметил Сийярто.Международный форум "Атомэкспо" открывается 21 ноября в Сочи в Парке науки и искусств "Сириус".В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
https://ria.ru/20221006/aes-1821880317.html
https://ria.ru/20220913/paksh-2-1816367543.html
https://ria.ru/20221013/energetika-1823774277.html
венгрия
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117578_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_39778f7fb84a745b81e697c9e9f79945.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, сочи, аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мид венгрии, петер сийярто, алексей лихачев
В мире, Венгрия, Россия, Сочи, АЭС "Пакш", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МИД Венгрии, Петер Сийярто, Алексей Лихачев
10:59 21.11.2022
 
Сийярто обсуждает с руководством "Росатома" расширение АЭС "Пакш" в Сочи

Глава МИД Венгрии Сийярто обсуждает с руководством "Росатома" расширение АЭС "Пакш" в Сочи

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что перед началом форума "Атомэкспо-2022" проводит в Сочи переговоры с руководителями госкорпорации "Росатом", в том числе ее главой Алексеем Лихачевым, о расширении АЭС "Пакш".
"Расширение АЭС "Пакш" в интересах и национальной стратегии, и национальной безопасности Венгрии. Не удивительно, что по прошествии одной недели мы сидим за столом переговоров с Алексеем Лихачевым и руководством "Росатома", - написал Сийярто в соцсетях.
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 09:32
Москва рассчитывает, что строительство АЭС "Пакш-2" пройдет по графику
Он напомнил, что предыдущие переговоры состоялись в Самарканде во время саммита тюркских государств, где были рассмотрены необходимые шаги для завершения строительства двух новых блоков до конца десятилетия.
"Что касается краткосрочной перспективы, то "Атомэкспо" в Сочи обеспечивает возможность для мроизведения расчетов и постановки новых задач", - отметил Сийярто.
Международный форум "Атомэкспо" открывается 21 ноября в Сочи в Парке науки и искусств "Сириус".
В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".
Атомная электростанция в Венгрии - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 05:08Ядерные технологии
Западные партнеры готовы работать по "Пакш-2", заявили в "Росатоме"
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 16:18
Глава МИД Венгрии обсудил с Новаком сотрудничество в энергетике
 
В миреВенгрияРоссияСочиАЭС "Пакш"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МИД ВенгрииПетер СийяртоАлексей Лихачев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала