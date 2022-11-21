https://ria.ru/20221121/paksh-1833011183.html

Сийярто обсуждает с руководством "Росатома" расширение АЭС "Пакш" в Сочи

Сийярто обсуждает с руководством "Росатома" расширение АЭС "Пакш" в Сочи - РИА Новости, 21.11.2022

Сийярто обсуждает с руководством "Росатома" расширение АЭС "Пакш" в Сочи

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что перед началом форума "Атомэкспо-2022" проводит в Сочи переговоры с руководителями госкорпорации "Росатом", в том... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T10:59

2022-11-21T10:59

2022-11-21T10:59

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

мид венгрии

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что перед началом форума "Атомэкспо-2022" проводит в Сочи переговоры с руководителями госкорпорации "Росатом", в том числе ее главой Алексеем Лихачевым, о расширении АЭС "Пакш"."Расширение АЭС "Пакш" в интересах и национальной стратегии, и национальной безопасности Венгрии. Не удивительно, что по прошествии одной недели мы сидим за столом переговоров с Алексеем Лихачевым и руководством "Росатома", - написал Сийярто в соцсетях.Он напомнил, что предыдущие переговоры состоялись в Самарканде во время саммита тюркских государств, где были рассмотрены необходимые шаги для завершения строительства двух новых блоков до конца десятилетия."Что касается краткосрочной перспективы, то "Атомэкспо" в Сочи обеспечивает возможность для мроизведения расчетов и постановки новых задач", - отметил Сийярто.Международный форум "Атомэкспо" открывается 21 ноября в Сочи в Парке науки и искусств "Сириус".В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.

https://ria.ru/20221006/aes-1821880317.html

https://ria.ru/20220913/paksh-2-1816367543.html

https://ria.ru/20221013/energetika-1823774277.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, россия, сочи, аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мид венгрии, петер сийярто, алексей лихачев