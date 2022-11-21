Рейтинг@Mail.ru
WP: Запад столкнулся с серьезной проблемой из-за отправки оружия на Украину - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/oruzhie-1832980435.html
WP: Запад столкнулся с серьезной проблемой из-за отправки оружия на Украину
WP: Запад столкнулся с серьезной проблемой из-за отправки оружия на Украину - РИА Новости, 21.11.2022
WP: Запад столкнулся с серьезной проблемой из-за отправки оружия на Украину
США и страны Европы столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину, сообщила Washington Post со ссылкой на представителя страны —... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T06:08
2022-11-21T06:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
москва
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588238_0:131:3078:1862_1920x0_80_0_0_9c36f400433469b5861534bd445d6fa6.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. США и страны Европы столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину, сообщила Washington Post со ссылкой на представителя страны — члена НАТО.По его словам, решение проблемы с дефицитом вооружений требует "долгосрочных и стратегических действий".Как отметил собеседник издания, у Москва, в свою очередь, большие запасы военной техники."Российские заводы по производству артиллерийских снарядов работают в две и в три смены", — посетовал он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221114/oruzhie-1831336390.html
https://ria.ru/20221110/ukraina-1830420924.html
украина
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588238_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_a67a4648275fc2005ee2d4143e0c3aa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, москва, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Москва, НАТО, Россия
06:08 21.11.2022
 
WP: Запад столкнулся с серьезной проблемой из-за отправки оружия на Украину

WP: США и ЕС столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. США и страны Европы столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину, сообщила Washington Post со ссылкой на представителя страны — члена НАТО.

"Запад попал в сложную ситуацию. Многие (вооружения. — Прим. ред.) уже переданы. Западным странам приходится копаться глубже в своих запасах", — цитирует газета источник.

По его словам, решение проблемы с дефицитом вооружений требует "долгосрочных и стратегических действий".
Как отметил собеседник издания, у Москва, в свою очередь, большие запасы военной техники.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 12:51Специальная военная операция на Украине
Швейцария не будет поставлять оружие на Украину
"Российские заводы по производству артиллерийских снарядов работают в две и в три смены", — посетовал он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70 - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 10:40
Италия прекратила поставки оружия Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМоскваНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала