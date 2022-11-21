https://ria.ru/20221121/oruzhie-1832980435.html

WP: Запад столкнулся с серьезной проблемой из-за отправки оружия на Украину

WP: Запад столкнулся с серьезной проблемой из-за отправки оружия на Украину - РИА Новости, 21.11.2022

WP: Запад столкнулся с серьезной проблемой из-за отправки оружия на Украину

США и страны Европы столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину, сообщила Washington Post со ссылкой на представителя страны —... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T06:08

2022-11-21T06:08

2022-11-21T06:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. США и страны Европы столкнулись с вызовом из-за истощения запасов оружия для отправки на Украину, сообщила Washington Post со ссылкой на представителя страны — члена НАТО.По его словам, решение проблемы с дефицитом вооружений требует "долгосрочных и стратегических действий".Как отметил собеседник издания, у Москва, в свою очередь, большие запасы военной техники."Российские заводы по производству артиллерийских снарядов работают в две и в три смены", — посетовал он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Киеву на десятки миллиардов долларов.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221114/oruzhie-1831336390.html

https://ria.ru/20221110/ukraina-1830420924.html

украина

сша

москва

россия

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в мире, украина, сша, москва, нато, россия