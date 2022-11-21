https://ria.ru/20221121/oruzhie-1832970342.html

В Британии заявили, что террористы могут получить поставляемое Киеву оружие

В Британии заявили, что террористы могут получить поставляемое Киеву оружие - РИА Новости, 21.11.2022

В Британии заявили, что террористы могут получить поставляемое Киеву оружие

Оружие, поставляемое Западом Украине, может оказаться в руках преступников или террористов, заявил в интервью Times глава британского национального агентства по РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T00:28

2022-11-21T00:28

2022-11-21T07:46

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Оружие, поставляемое Западом Украине, может оказаться в руках преступников или террористов, заявил в интервью Times глава британского национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Грэм Биггар."В конце конфликта остаются излишки оружия, которые попадают в руки преступников или террористов", — сказал он.По словам собеседника издания, он обсуждал такую угрозу с киевскими властями, которые заявили, что "следят за тем, какое оружие есть в стране и у кого оно".Биггар добавил, что пока нет каких-либо свидетельств продажи оружия преступникам.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221119/velikobritaniya-1832776945.html

https://ria.ru/20221117/pomosch-1832097934.html

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в мире, украина, россия, киев, нато, великобритания