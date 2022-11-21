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Страны ОПЕК+ рассматривают увеличение добычи нефти, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2022
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Страны ОПЕК+ рассматривают увеличение добычи нефти, сообщили СМИ
Страны ОПЕК+ рассматривают увеличение добычи нефти, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2022
Страны ОПЕК+ рассматривают увеличение добычи нефти, сообщили СМИ
Саудовская Аравия и другие производители нефти, состоящие в ОПЕК+, обсуждают вопрос об увеличении добычи объемом до 500 тысяч баррелей в сутки, сообщает газета... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:59
2022-11-21T18:05
экономика
цены на нефть
владимир путин
александр новак
россия
сша
саудовская аравия
опек
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия и другие производители нефти, состоящие в ОПЕК+, обсуждают вопрос об увеличении добычи объемом до 500 тысяч баррелей в сутки, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов."Сейчас обсуждается решение об увеличении (добычи нефти - ред.) объемом до 500 тысяч баррелей в сутки на заседании ОПЕК+ 4 декабря", - цитирует газета делегатов. Она отмечает, что если решение увеличить добычу будет принято, то это произойдет за день до введения эмбарго на российскую нефть со стороны Евросоюза.Шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. В полную силу эмбарго начнет работать 5 декабря.С другой стороны министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. И Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак в свою очередь указал, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен. По его словам, такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, а Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.Согласно последнему решению ОПЕК+, альянс в ноябре сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. США выступали против такой меры, настаивая на увеличении добычи.
https://ria.ru/20221114/neft-1831383283.html
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экономика, цены на нефть, владимир путин, александр новак, россия, сша, саудовская аравия, опек, g7
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Александр Новак, Россия, США, Саудовская Аравия, ОПЕК, G7
17:59 21.11.2022 (обновлено: 18:05 21.11.2022)
 
Страны ОПЕК+ рассматривают увеличение добычи нефти, сообщили СМИ

WSJ: страны ОПЕК+ рассматривают увеличение добычи нефти до 500 тысяч баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия и другие производители нефти, состоящие в ОПЕК+, обсуждают вопрос об увеличении добычи объемом до 500 тысяч баррелей в сутки, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов.
"Сейчас обсуждается решение об увеличении (добычи нефти - ред.) объемом до 500 тысяч баррелей в сутки на заседании ОПЕК+ 4 декабря", - цитирует газета делегатов. Она отмечает, что если решение увеличить добычу будет принято, то это произойдет за день до введения эмбарго на российскую нефть со стороны Евросоюза.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 15:13
ОПЕК повысила прогноз по росту добычи нефти в России в 2022 году
Шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. В полную силу эмбарго начнет работать 5 декабря.
С другой стороны министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. И Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак в свою очередь указал, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен. По его словам, такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, а Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.
Согласно последнему решению ОПЕК+, альянс в ноябре сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. США выступали против такой меры, настаивая на увеличении добычи.
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 15:27
ОПЕК+ будет осторожна в изменениях добычи нефти, заявил саудовский министр
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинАлександр НовакРоссияСШАСаудовская АравияОПЕКG7
 
 
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