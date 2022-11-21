https://ria.ru/20221121/okhrannik-1833112653.html

В Подмосковье школьный охранник с судимостью до смерти избил коллегу

В Подмосковье школьный охранник с судимостью до смерти избил коллегу - РИА Новости, 21.11.2022

В Подмосковье школьный охранник с судимостью до смерти избил коллегу

Ранее судимый охранник школы в подмосковном Раменском, узнав, что его напарник выпил на работе, набросился на него с палкой и избил, тело мужчины нашли рядом с... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:20

2022-11-21T15:20

2022-11-21T16:22

происшествия

раменское

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Ранее судимый охранник школы в подмосковном Раменском, узнав, что его напарник выпил на работе, набросился на него с палкой и избил, тело мужчины нашли рядом с учебным заведением, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."По предварительным данным, один из охранников уличил своего напарника в пьянстве: тот якобы начал выпивать прямо на рабочем месте. Мужчина избил палкой своего коллегу, после чего лег спать. Пострадавший выбежал на улицу, где, вероятно, и скончался - утром в воскресенье его тело нашли на территории учебного заведения", - заявил источник.Инцидент произошел в одной из школ в Раменском, охранника задержали. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).У подозреваемого есть судимость по статье о краже, отметил источник.Кроме того, как следует из текста приговора на сайте столичных судов общей юрисдикции, мужчина был ранее судим за разбой (часть 1 статья 162 УК РФ).Как добавили в областном главке СК РФ, 44-летний задержанный на допросе признал вину. "В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20221114/izbienie-1831396844.html

https://ria.ru/20221106/proisshestviya-1829424832.html

раменское

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, раменское, россия, московская область (подмосковье)