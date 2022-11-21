https://ria.ru/20221121/obstrel-1833199274.html
Украинские войска ранили мирную жительницу при обстреле Ясиноватой
Украинские войска ранили мирную жительницу при обстреле Ясиноватой - РИА Новости, 21.11.2022
Украинские войска ранили мирную жительницу при обстреле Ясиноватой
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T20:23
2022-11-21T20:23
2022-11-21T20:23
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818075959_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f4c98c8d289987b588ad2fec11b97094.jpg
ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о десяти обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и ракет из РСЗО "Град".Штаб территориальной обороны ДНР ранее в понедельник сообщал о повреждении здания школы-интерната в Ясиноватой в ДНР в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818075959_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_cd989ce853046f172516b5375383d9ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска ранили мирную жительницу при обстреле Ясиноватой
Штаб ДНР: украинские войска ранили мирную жительницу при обстреле Ясиноватой