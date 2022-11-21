Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска ранили мирную жительницу при обстреле Ясиноватой - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/obstrel-1833199274.html
Украинские войска ранили мирную жительницу при обстреле Ясиноватой
Украинские войска ранили мирную жительницу при обстреле Ясиноватой - РИА Новости, 21.11.2022
Украинские войска ранили мирную жительницу при обстреле Ясиноватой
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T20:23
2022-11-21T20:23
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818075959_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f4c98c8d289987b588ad2fec11b97094.jpg
ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о десяти обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и ракет из РСЗО "Град".Штаб территориальной обороны ДНР ранее в понедельник сообщал о повреждении здания школы-интерната в Ясиноватой в ДНР в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818075959_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_cd989ce853046f172516b5375383d9ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
20:23 21.11.2022
 
Украинские войска ранили мирную жительницу при обстреле Ясиноватой

Штаб ДНР: украинские войска ранили мирную жительницу при обстреле Ясиноватой

© РИА Новости / Мария МарикянРазрушенный дом в Ясиноватой
Разрушенный дом в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Разрушенный дом в Ясиноватой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) атаковали Ясиноватую, ранена женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о десяти обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и ракет из РСЗО "Град".
Штаб территориальной обороны ДНР ранее в понедельник сообщал о повреждении здания школы-интерната в Ясиноватой в ДНР в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:17Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.11.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала