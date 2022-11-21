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Украинские войска ранили мирную жительницу при обстреле Ясиноватой

Украинские войска ранили мирную жительницу при обстреле Ясиноватой - РИА Новости, 21.11.2022

Украинские войска ранили мирную жительницу при обстреле Ясиноватой

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T20:23

2022-11-21T20:23

2022-11-21T20:23

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о десяти обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и ракет из РСЗО "Град".Штаб территориальной обороны ДНР ранее в понедельник сообщал о повреждении здания школы-интерната в Ясиноватой в ДНР в результате обстрела населенного пункта украинскими войсками.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк