https://ria.ru/20221121/obstrel-1833112345.html

ВСУ выпустили 38 натовских снарядов по населенным пунктам в ДНР

ВСУ выпустили 38 натовских снарядов по населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 21.11.2022

ВСУ выпустили 38 натовских снарядов по населенным пунктам в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Минеральное, Пантелеймоновку, Озеряновку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности 38 снарядов "натовского"... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:19

2022-11-21T15:19

2022-11-21T15:20

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

ясиноватая

сцкк

нато

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Минеральное, Пантелеймоновку, Озеряновку и Ясиноватую, выпустив в общей сложности 38 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.17 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.По данным ведомства, в 14.10 по Пантелеймоновке было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров, в 14.30 по Озеряновке - шесть снарядов, в 14.36 по Киевскому району Донецка - четыре снаряда. В 14.36 обстрелу подверглась Ясиноватая: по ней украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.В 14.38 украинские войска вновь обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив пять снарядов "натовского" калибра. В 14.40 – Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив шесть снарядов такого же калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221121/nagrada-1833095372.html

https://ria.ru/20221121/ukraina-1833105593.html

донецк

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, ясиноватая, сцкк, нато, вооруженные силы украины, донецкая народная республика