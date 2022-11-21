https://ria.ru/20221121/obstrel-1833035611.html

ВСУ обстреляли ДНР натовскими снарядами

ВСУ обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 21.11.2022

ВСУ обстреляли ДНР натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:09

2022-11-21T12:09

2022-11-21T12:09

специальная военная операция на украине

украина

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.26 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.40 мск украинские войска выпустили по Озеряновке пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 10.50 мск по Широкой Балке - пять снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, украинские войска несколько раз обстреляли Ясиноватую, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221121/odessa-1833030793.html

https://ria.ru/20221121/vsu-1833017914.html

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украина, россия, донецкая народная республика, сцкк, нато