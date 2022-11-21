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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Минеральное - РИА Новости, 21.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221121/obstrel-1833000543.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Минеральное
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Минеральное - РИА Новости, 21.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Минеральное
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Минеральное, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T10:02
2022-11-21T10:03
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Минеральное, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.10 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 8.47 украинские войска выпустили по Никитовскому и Центрального-городскому районам Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 9.03 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 9.06 по Минеральному - три снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 9.07 украинские войска снова обстреляли Никитовский и Центрально-городской районы Горловки, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра а в 9.10 выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221120/dnr-1832843756.html
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горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
10:02 21.11.2022 (обновлено: 10:03 21.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Минеральное

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Минеральное

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Минеральное, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.10 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 8.47 украинские войска выпустили по Никитовскому и Центрального-городскому районам Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 9.03 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 9.06 по Минеральному - три снаряда калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 9.07 украинские войска снова обстреляли Никитовский и Центрально-городской районы Горловки, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра а в 9.10 выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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