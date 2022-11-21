https://ria.ru/20221121/obschenie-1833226644.html

В правительстве Германии рассказали, как Путин и Шольц общаются тет-а-тет

В правительстве Германии рассказали, как Путин и Шольц общаются тет-а-тет - РИА Новости, 21.11.2022

В правительстве Германии рассказали, как Путин и Шольц общаются тет-а-тет

Канцлер ФРГ Олаф Шольц при личном общении обращается к президенту России Владимиру Путину на вы, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T23:21

2022-11-21T23:21

2022-11-21T23:58

в мире

владимир путин

олаф шольц

украина

россия

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772916050_0:246:3203:2047_1920x0_80_0_0_a2d3ae974493e5c7b995b70c1a98dd35.jpg

БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц при личном общении обращается к президенту России Владимиру Путину на вы, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Я думаю, это было риторической фигурой, которую он использовал, чтобы… призвать его к этому. Требование, которое он на протяжении последних недель и месяцев повторял", - добавил представитель кабмина.Журналиста также интересовало, почему канцлер, говоря о российском лидере в своих последних заявлениях, использует только его фамилию, и больше не называет титула президента России."Если вы это заметили, я не хочу вас переубеждать. Однако я бы не стал выносить никаких суждений в отношении титула Владимира Путина со стороны федерального правительства", - ответил Хебештрайт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221116/sholts-1831938408.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, олаф шольц, украина, россия, германия