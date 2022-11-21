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В правительстве Германии рассказали, как Путин и Шольц общаются тет-а-тет
В правительстве Германии рассказали, как Путин и Шольц общаются тет-а-тет - РИА Новости, 21.11.2022
В правительстве Германии рассказали, как Путин и Шольц общаются тет-а-тет
Канцлер ФРГ Олаф Шольц при личном общении обращается к президенту России Владимиру Путину на вы, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T23:21
2022-11-21T23:21
2022-11-21T23:58
в мире
владимир путин
олаф шольц
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БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц при личном общении обращается к президенту России Владимиру Путину на вы, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Я думаю, это было риторической фигурой, которую он использовал, чтобы… призвать его к этому. Требование, которое он на протяжении последних недель и месяцев повторял", - добавил представитель кабмина.Журналиста также интересовало, почему канцлер, говоря о российском лидере в своих последних заявлениях, использует только его фамилию, и больше не называет титула президента России."Если вы это заметили, я не хочу вас переубеждать. Однако я бы не стал выносить никаких суждений в отношении титула Владимира Путина со стороны федерального правительства", - ответил Хебештрайт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, олаф шольц, украина, россия, германия
В мире, Владимир Путин, Олаф Шольц, Украина, Россия, Германия
23:21 21.11.2022 (обновлено: 23:58 21.11.2022)
В правительстве Германии рассказали, как Путин и Шольц общаются тет-а-тет
В правительстве ФРГ рассказали, что при личном общении Шольц обращается к Путину на вы
БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц при личном общении обращается к президенту России Владимиру Путину на вы, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Федеральный канцлер с российским президентом не на ты, а на вы, - сказал Хебештрайт на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос журналиста, почему в ходе своего выступления в субботу на конференции Социал-демократической партии Германии, призывая российского президента вывести войска с Украины
, Шольц использовал форму обращения к Путину на ты.
"Я думаю, это было риторической фигурой, которую он использовал, чтобы… призвать его к этому. Требование, которое он на протяжении последних недель и месяцев повторял", - добавил представитель кабмина.
Журналиста также интересовало, почему канцлер, говоря о российском лидере в своих последних заявлениях, использует только его фамилию, и больше не называет титула президента России.
"Если вы это заметили, я не хочу вас переубеждать. Однако я бы не стал выносить никаких суждений в отношении титула Владимира Путина со стороны федерального правительства", - ответил Хебештрайт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.