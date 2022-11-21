https://ria.ru/20221121/novak-1833206954.html

Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат потолок цен

Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат потолок цен - РИА Новости, 21.11.2022

Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат потолок цен

РФ не планирует поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка, будет перенаправлять поставки рыночно... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T20:53

2022-11-21T20:53

2022-11-21T20:56

экономика

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. РФ не планирует поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка, будет перенаправлять поставки рыночно ориентированным партнерам или сокращать добычу, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно ориентированных партнеров или с сокращением добычи", - сказал он журналистам, комментируя возможное введение потолка цены на российскую нефть.В минувшую пятницу агентство Блумберг сообщило, что страны G7 в среду, 23 ноября, намерены объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти. США в частном порядке планируют поделиться своим предложением в преддверии предстоящей встречи послов ЕС. Если данное предложение будет поддержано, о согласованном ценовом потолке могут объявить в тот же вечер. При этом собеседники агентства отмечали, что сроки данного объявления могут измениться.Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.

https://ria.ru/20221121/neft-1833089936.html

https://ria.ru/20221121/opek-1833204982.html

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экономика, цены на нефть, россия