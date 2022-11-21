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В украинском Нетешине из-за отсутствия света жители готовят на мангалах - РИА Новости, 21.11.2022
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В украинском Нетешине из-за отсутствия света жители готовят на мангалах
В украинском Нетешине из-за отсутствия света жители готовят на мангалах - РИА Новости, 21.11.2022
В украинском Нетешине из-за отсутствия света жители готовят на мангалах
В городе-спутнике Хмельницкой АЭС Нетешине не удается восстановить подачу электричества из-за перегрузки сети, власти обеспечили горожан мангалами для готовки... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:42
2022-11-21T14:42
в мире
жкх
украина
хмельницкая область
хмельницкая аэс
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В городе-спутнике Хмельницкой АЭС Нетешине не удается восстановить подачу электричества из-за перегрузки сети, власти обеспечили горожан мангалами для готовки еды, сообщил городской глава Александр Супрунюк.В субботу в АО "Хмельницкоблэнерго" сообщили, что в связи с перегрузкой электросети произошло аварийное отключение на неопределенный срок на всей территории города Нетешин."Вчера была попытка дать электричество на весь город, но сеть не выдерживает. Кроме того, идущая к нам ветка (сети – ред.) проходит через другие города и села, и выходит парадоксально, АЭС как раз отдает электроэнергию по магистральным сетям, а к нам она возвращается через города, и мы являемся конечным потребителем. И в этом случае мы страдаем больше всего", - сказал Супрунюк в эфире телемарафона "Единые новости".Он отметил, что последний ракетный "налет" нанес наибольшие разрушения Хмельницкому региону, сейчас в городе есть "проблемы и перекосы в энергоснабжении". По словам мэра, в каждый двор власти "завезли мангалы и дрова, чтобы люди могли готовить на открытом огне", питание готовят в одном детском саду и развозят по всем остальным, все коммунальные предприятия перевели на дневной рабочий день с 9.00 до 16.00 (10.00 мск до 17.00 мск соответственно), в школах ввели дистанционное образование.Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221116/vinnitsa-1832025673.html
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в мире, жкх, украина, хмельницкая область, хмельницкая аэс
В мире, ЖКХ, Украина, Хмельницкая область, Хмельницкая АЭС
14:42 21.11.2022
 
В украинском Нетешине из-за отсутствия света жители готовят на мангалах

В городе-спутнике Хмельницкой АЭС Нетешине из-за отсутствия света еду готовят на мангалах

CC0 / LUM3N / Оборудованное место для костра
Оборудованное место для костра - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
CC0 / LUM3N /
Оборудованное место для костра. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В городе-спутнике Хмельницкой АЭС Нетешине не удается восстановить подачу электричества из-за перегрузки сети, власти обеспечили горожан мангалами для готовки еды, сообщил городской глава Александр Супрунюк.
В субботу в АО "Хмельницкоблэнерго" сообщили, что в связи с перегрузкой электросети произошло аварийное отключение на неопределенный срок на всей территории города Нетешин.
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"Вчера была попытка дать электричество на весь город, но сеть не выдерживает. Кроме того, идущая к нам ветка (сети – ред.) проходит через другие города и села, и выходит парадоксально, АЭС как раз отдает электроэнергию по магистральным сетям, а к нам она возвращается через города, и мы являемся конечным потребителем. И в этом случае мы страдаем больше всего", - сказал Супрунюк в эфире телемарафона "Единые новости".
Он отметил, что последний ракетный "налет" нанес наибольшие разрушения Хмельницкому региону, сейчас в городе есть "проблемы и перекосы в энергоснабжении". По словам мэра, в каждый двор власти "завезли мангалы и дрова, чтобы люди могли готовить на открытом огне", питание готовят в одном детском саду и развозят по всем остальным, все коммунальные предприятия перевели на дневной рабочий день с 9.00 до 16.00 (10.00 мск до 17.00 мск соответственно), в школах ввели дистанционное образование.
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Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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