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В ОАЭ опровергли информацию об обсуждении изменений в нефтедобыче

В ОАЭ опровергли информацию об обсуждении изменений в нефтедобыче - РИА Новости, 21.11.2022

В ОАЭ опровергли информацию об обсуждении изменений в нефтедобыче

Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи опроверг информацию о том, что страны-участницы сделки ОПЕК+ обсудят увеличение нефтедобычи на 500... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T23:05

2022-11-21T23:05

2022-11-21T23:05

экономика

цены на нефть

сухейль аль-мазруи

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ДОХА, 21 ноя - РИА Новости. Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи опроверг информацию о том, что страны-участницы сделки ОПЕК+ обсудят увеличение нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки, несмотря на принятое ранее решение сократить с ноября добычу на два миллиона баррелей в сутки.Ранее в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ обсудят увеличение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки на заседании альянса 4 декабря. При этом, согласно последнему решению ОПЕК+, альянс в ноябре-декабре сокращает добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. США выступали против такой меры, настаивая на увеличении добычи. Цены на нефть Brent отреагировали на новость тем, что ускорили темпы снижения до 5%, опускались ниже 83 долларов за баррель впервые с 27 сентября."ОАЭ опровергли, что они вовлечены в какую-либо дискуссию с другими членами ОПЕК+ по изменению последнего соглашения, которое будет действовать до конца 2023 года. Мы остаемся привержены цели ОПЕК+ по установлению баланса на рынке нефти и будем придерживаться любого решения, чтобы достичь этой цели", - отметил министр.Ранее с аналогичным опровержением выступил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман.

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экономика, цены на нефть, сухейль аль-мазруи, саудовская аравия, оаэ, сша, опек, brent