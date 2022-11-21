https://ria.ru/20221121/neft-1833172148.html

"Транснефть" получила обращение от "Укртранснафты" о повышении тарифа

"Транснефть" получила обращение от "Укртранснафты" о повышении тарифа - РИА Новости, 22.11.2022

"Транснефть" получила обращение от "Укртранснафты" о повышении тарифа

"Транснефть" получила обращение от "Укртранснафты" о повышении тарифа на транзит нефти через территорию Украины, сообщил РИА Новости советник президента... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-21T18:32

2022-11-21T18:32

2022-11-22T07:31

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. "Транснефть" получила обращение от "Укртранснафты" о повышении тарифа на транзит нефти через территорию Украины, сообщил РИА Новости советник президента российской компании Игорь Демин.В понедельник агентство Блумберг сообщило, что Украина планирует в следующем году повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.Ссылаясь на письмо "Укртранснафты", агентство пишет, что Киев с 1 января хочет получать 13,6 евро за тонну, увеличив показатель на 2,1 евро. Украинские власти называют причинами этого повышения проблемы, связанные с повреждениями энергетической инфраструктуры страны, а также рост расходов на организацию условий труда и охрану объектов.Тарифы на прокачку через Украину повышались дважды в 2022 году, последний раз в апреле.На прошлой неделе Украина в одностороннем порядке приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях. Работу трубопровода восстановили на следующий день.Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

https://ria.ru/20221116/druzhba-1832046817.html

https://ria.ru/20221121/opek-1833164747.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, украина, россия, укртранснафта, транснефть, нефть, в мире