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"Транснефть" получила обращение от "Укртранснафты" о повышении тарифа - РИА Новости, 22.11.2022
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"Транснефть" получила обращение от "Укртранснафты" о повышении тарифа
"Транснефть" получила обращение от "Укртранснафты" о повышении тарифа - РИА Новости, 22.11.2022
"Транснефть" получила обращение от "Укртранснафты" о повышении тарифа
"Транснефть" получила обращение от "Укртранснафты" о повышении тарифа на транзит нефти через территорию Украины, сообщил РИА Новости советник президента... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-21T18:32
2022-11-22T07:31
экономика
украина
россия
укртранснафта
транснефть
нефть
в мире
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. "Транснефть" получила обращение от "Укртранснафты" о повышении тарифа на транзит нефти через территорию Украины, сообщил РИА Новости советник президента российской компании Игорь Демин.В понедельник агентство Блумберг сообщило, что Украина планирует в следующем году повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.Ссылаясь на письмо "Укртранснафты", агентство пишет, что Киев с 1 января хочет получать 13,6 евро за тонну, увеличив показатель на 2,1 евро. Украинские власти называют причинами этого повышения проблемы, связанные с повреждениями энергетической инфраструктуры страны, а также рост расходов на организацию условий труда и охрану объектов.Тарифы на прокачку через Украину повышались дважды в 2022 году, последний раз в апреле.На прошлой неделе Украина в одностороннем порядке приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях. Работу трубопровода восстановили на следующий день.Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
https://ria.ru/20221116/druzhba-1832046817.html
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экономика, украина, россия, укртранснафта, транснефть, нефть, в мире
Экономика, Украина, Россия, Укртранснафта, Транснефть, Нефть, В мире
18:32 21.11.2022 (обновлено: 07:31 22.11.2022)
 
"Транснефть" получила обращение от "Укртранснафты" о повышении тарифа

"Транснефть" получила письмо "Укртранснафты" о росте тарифов на прокачку нефти в 2023 году

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтенд ОАО "АК "Транснефть"
Стенд ОАО АК Транснефть - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд ОАО "АК "Транснефть". Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. "Транснефть" получила обращение от "Укртранснафты" о повышении тарифа на транзит нефти через территорию Украины, сообщил РИА Новости советник президента российской компании Игорь Демин.
"Мы изучаем эти предложения, готовим соответствующие сообщения в государственные органы России — ФАС и Минэнерго", — сказал он.
В понедельник агентство Блумберг сообщило, что Украина планирует в следующем году повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
Ссылаясь на письмо "Укртранснафты", агентство пишет, что Киев с 1 января хочет получать 13,6 евро за тонну, увеличив показатель на 2,1 евро. Украинские власти называют причинами этого повышения проблемы, связанные с повреждениями энергетической инфраструктуры страны, а также рост расходов на организацию условий труда и охрану объектов.
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Тарифы на прокачку через Украину повышались дважды в 2022 году, последний раз в апреле.
На прошлой неделе Украина в одностороннем порядке приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях. Работу трубопровода восстановили на следующий день.
Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
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