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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 83 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 83 долларов за баррель - РИА Новости, 21.11.2022
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 83 долларов за баррель
Мировые цены на нефть еще больше ускоряют падение, до 5%, стоимость Brent впервые с 27 сентября опускалась ниже 83 долларов за баррель, свидетельствуют данные... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:40
2022-11-21T17:40
2022-11-21T18:09
экономика
цены на нефть
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть еще больше ускоряют падение, до 5%, стоимость Brent впервые с 27 сентября опускалась ниже 83 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на публикацию в СМИ о том, что страны ОПЕК+ рассматривают увеличение добычи нефти.По состоянию на 18.01 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,86% - до 83,36 доллара за баррель, ранее показатель опустился ниже 83 долларов впервые с 27 сентября. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 4,76%, до 76,3 доллара. До публикации Brent торговалась на уровне около 86,5 доллара за баррель, WTI - около 79 долларов.В понедельник газета Wall Street Journal написала, что Саудовская Аравия и другие производители нефти, состоящие в ОПЕК+, обсуждают вопрос об увеличении добычи "черного золота" объемом до 500 тысяч баррелей в сутки, решение может быть принято на ближайшем заседании в декабре. Такое решение увеличит предложение нефти на рынке, поэтому после публикации новости падение цен на этот вид сырья ускорилось.Согласно последнему решению ОПЕК+, альянс с ноября сократил добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. США выступали против такой меры, настаивая на увеличении добычи.
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экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть), саудовская аравия, опек, сша
Экономика, Цены на нефть, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Brent, WTI (нефть), Саудовская Аравия, ОПЕК, США
17:40 21.11.2022 (обновлено: 18:09 21.11.2022)
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 83 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 83 долларов за баррель впервые с 27 сентября